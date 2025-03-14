Dolandırıcılar tarafından vatandaşa ait en hassas bilgilerin ele geçirilmesinden sonra sanki hakkında bir yargılama yapılmış gibi sahte ilamlar oluşturularak dolandırılmak istenmekte.

Hiçbir sınır göz etmeyen dolandırıcıların hedefinde; öğrenciler, memurlar, emekliler, avukatlar, doktorlar kısacası toplumun her katmanından ayrı ayrı mağdurlar var.

Ellerine geçirdikleri kimlik bilgileri ile adeta mağdurları hipnotize ederek, önce vatandaşı bir suç işlediğine inandırıyorlar daha sonra ise haklarında bir yargı kararı verilmişçesine para talep ediyorlar.

Sahte mahkeme kararlarıyla vatandaşların nasıl dolandırılmaya çalışıldığını ve böyle bir durumla karşılaşılması halinde dikkat edilmesi gerekenleri gelin birlikte inceleyelim.

SAHTE KARAR HAZIRLIYORLAR

Dikkatle incelenmemesi halinde gerçeğine benzer bir formatta oluşturulan sahte mahkeme kararıyla vatandaş adeta tuzağa çekilmekte. Herhangi bir kişinin daha önceden bir yargı kararı görmemesi halinde ise kendisine gönderilen yazının sahte olduğunu ayırt etmesi biraz zor. Bu yüzden hiç tanımadığınız bir numara özelliklede WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçmek isteyen birileri olursa bu kişilere karşı çok temkinli olun.

Hiçbir kamu personeli sizi yurt dışına kayıtlı bir WhatsApp numarasından aramaz ve hakkınızda sözde verilmiş olan mahkeme kararını yine WhatsApp üzerinden göndermez.

VERİ GÜVENLİĞİ YOK

Ne yazık ki dolandırıcılar tarafından bir şekilde temin edilen kişisel bilgiler ile birçok vatandaş mağdur edilmekte. Sadece kamu kurumlarının elinde olabilecek kişisel nitelikteki bilgilerinizi size bütün ayrıntısına kadar telefonda anlatan dolandırıcılara inanmamak neredeyse imkansız.

CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞİKAYET EDİN

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde dolandırıcılar sizi sanki bir suç işlediniz izlenimine kapılmanız adına bir saat içinde şu hesaba para yatırın hatta adliyenin şu katına gidin orda sizi falanca bekliyor diye inandırabilmek adına türlü yalanlar söyleyebilirler.

Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların derhal en yakın emniyet birimine yahut Cumhuriyet Savcılıklarına başvuru yaparak şikayetçi olmalarında büyük yarar vardır.

VATANDAŞ PORTALA BAKIN

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için vatandaş hakkında borçlu ya da davalı olduğu hakkında bir bildirimde bulunulması yahut telefon, sms yahut whatsapp mesajlarının gönderilmesi halinde söz konusu bildirimlerin gerçek olup olmadığını Uyap Bilişim Sistemi üzerinden kontrol ederek hakkınızda bir dava ya da takibin açılıp açılmadığını kolayca tespit edilebilirsiniz.

Hakkınızda bir dava açılıp açılmadığını yada verilen bir karar olup olmadığını sadece e-devlet şifrenizi kullanarak https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp adresinden tespit edebilirsiniz.

Telefonda kendisini hâkim, savcı, kamu görevlisi olarak tanıtarak para isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz!

Günümüz teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende özellikle dolandırıcılık suçlarında birçok çeşitlilik meydana gelmiş, art niyetli kimseler tarafından kendisini mahkemeden aradığını söyleyen; hâkim, savcı, yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi olarak tanıtan kimselere karşı dikkatli olunmalıdır.

Unutmamak gerekir ki hiçbir yargı görevlisi sizi adliyeden arayarak hakkınızda açılmış bulunan dava nedeniyle sizden herhangi bir hesaba para yatırmanızı talep etmez.

UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİNE KAYDOLUN '4060' DOLANDIRILMAYIN

UYAP SMS Bilgi Sistemi; adli ve idari mahkemeler ve icra daireleri gibi birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını amaçlanmaktadır. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları üzerinden işlemlerini onayladıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.

Uyap sms bilgi sistemine TCKİMLİKNO ABONE yazarak 4060 ‘a gönderip uyap sms bilgi sisteminden gerçekten herhangi bir dosyaya kaydınızın yapılması halinde bilgilendirilin, dolandırılmayın.