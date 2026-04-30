*Fenerbahçe nasıl kurtulur?

Fenerbahçe’nin kurtuluşu kolay. Nasıl mı? Fenerbahçe bu yılla beraber 12 senedir şampiyon olamıyor! Gelecek başkan bu 12 senede neler yapılmışsa tersini yapacak. O zaman Fenerbahçe kurtulur. Rakibi kim Fenerbahçe’nin? Bir tek Galatasaray. Beşiktaş ve Trabzon devrede yok. Bu bence kötü. Diğer ikisi de olursa savaş başka türlü olur ama bir tek Galatasaray olursa başka olur. Neden mi? Cevabı çok kolay… Galatasaray Başkanı, TFF Başkanı’na der ki: “Sakın Ha!” Bu ‘Sakın Ha’yı çözen kimse yok. ‘Sakın Ha’ olduğu için mi şampiyon oldu Galatasaray bu sene yoksa ‘Sakın Ha’ olmadığı için mi? O kadar bilinmeyenli denklem var ki. Fenerbahçe’ye gelecek yönetimin önce rakibini çözmesi lazım. Rakibi nasıl oynuyor? Şimdi egzajere ediyorum, 4-4-2 mi, 4-3-3 mü, santrforlu mu, santrforsuz mu? Önce onu tahlil edecekler. Mesela, Spor Bakanı “Şampiyon Cimbom” demeli mi, dememeli mi? Bunu tahlil edecekler. Rakibinin devletle münasebeti nasıl, onu tahlil edecekler. TFF ile münasebeti nasıl, onu tahlil edecekler. Bütün bunları yaparken 55-65 yaşındaki adamları transfer etmeyecekler. Öncelikle teknik direktörü çok iyi seçecekler. Daha da önemlisi yönetimin içinden futbolla uğraşacak insanı doğru seçecekler. Bunlar çok kolay işler değil, zor işler. Öyle vatan millet, nutuklar atılıp, yapılacak işler değil. Planlı programlı yürüyeceksin. Kendi zayıf taraflarını azaltıp, rakibin zayıflarına yükleneceksin. Fenerbahçe için bir tane rakip var, Galatasaray. O zaman onu tahlil edeceksin, ona göre yürüyeceksin. Hiçbir şey yapamadın, onun yaptığını yapacaksın, kopya çekeceksin!!

Transferleri kim yaptı?

*Seçim kararı alan Sadettin Saran, Domenico Tedesco’yu 3 maç kala neden gönderdi?

Tedesco’nun üç maç kala gönderilmesini birisi söylese inanmam. Tedesco’yu sen getirmedin, senden önceki yönetim getirdi. Şurada üç maç var. O kalsın, devam etsin. Sen nasıl olsa gidiyorsun, kime ders veriyorsun anlamadım. Bu, şunu gösteriyor: Tedesco sizi dinlemedi. Peki, Tedesco mu haklıydı, siz mi haklıydınız? O da enteresan. Sizin geldiğiniz kısa dönemde transferleri kim yaptı? Siz mi, Tedesco mu? Buradaki kilit isim Tedesco. Gazeteci olarak birisi Tedesco ile bir röportaj yaparsa herhalde yılın röportajı olur. Benle yapmak isterse hazırım!

Eyy TFF!

Eyy MHK!

*PSG-Bayern maçını izlerken ne hissettiniz?

Sahanın ve kalenin ölçüleri bizdekiyle aynı ama futbolcuların ve hakemlerin kaliteleri ve ahlakları üst düzey. Peki bizde oynanan? Maç desen maç değil, orta oyunu desen orta oyunu değil? Yasin Kol diye bir arkadaş uzun zamandır boy gösteriyor, boyu da fazla yok. Şimdi bunu okurken ‘Hadi ya’ diyeceksiniz ama gerçek! En son Galatasaray-Fenerbahçe maçına 5 tane temsilci atanıyor. Gözlemci bir tane. Ona da diyorlar ki “Evden değerlendireceksin?” Eyy Futbol Federasyonu, eyy MHK! Siz demiyor muydunuz ‘İki tane gözlemci, biri statta çıplak göz, biri evde televizyon?’ Şimdi size soruyorum: Yine eyy MHK! Eyy TFF. Evde gözlemci maçı seyrederken elektrikler kesildi? Ne olacak? Bir de başkan Trabzonlu olduğuna göre ona göre yazayım: Ne oldi şimdi? Türkiye’de bir orta oyunu oynanıyor, hepimiz seyrediyoruz. Çünkü bir hakem çıkıp bir gözlemciyi bitirebiliyor. Alayınıza hayırlı işler, gözlerinizden öperim!