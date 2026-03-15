“Ligin sonuna doğru atılan klasik ‘şampi…’ manşetleri vardır. Bu kez takvim erken olsa da Galatasaray farkı şimdiden açtı. Ve o klasik manşetin harfleri birer birer dizilmeye başladı. O yüzden biz de kelimeyi tamamlamak için acele etmeyelim; şimdilik ‘Şamp…’ diyelim.

Taraftarı önünde Başakşehir’i devirip liderliğini perçinleyen sarı-kırmızılılar, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı. Ligin bitimine 8 hafta kala Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantajın sahibi. Hatta Fenerbahçeli taraftarların bile Karagümrük mağlubiyetinin ardından durumu kabullenmeye başladığını, umutların önemli ölçüde tükendiğini sosyal medyadaki yorumlardan görmek mümkün.

3 kulvarda yoluna devam eden Galatasaray’ın bundan sonraki en büyük rakibi rehavet… Konsantrasyonlu ve disiplinli bir Galatasaray’ın yenemeyeceği bir takım olmadığını gördük. Ama madalyonun diğer bir tarafı da var: Konsantrasyon düştüğünde, herkesin 3 puan yazdığı maçlar bile bir anda en zorlu sınava dönüşebiliyor. İşte bu yüzden Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki asıl sınavı rakipleri değil, kendi ciddiyetini ve disiplinini sezon sonuna kadar koruyabilmesi olacak.

AKILLAR LİVERPOOL’DA

Galatasaraylı taraftarlar özellikle ikinci gol geldikten sonra artık sahadaki oyundan çok çarşamba günü oynanacak Liverpool maçını düşünmeye başlamıştı.

Galatasaray, hem ilk maçtan gelen 1-0’lık avantajın verdiği güvenle hem de ligdeki güçlü konumunun yarattığı moral ile İngiltere’ye mutlu ve umutlu gidiyor. Umarım tüm Türkiye’nin beklediği sonuç gelir ve Galatasaray adını çeyrek finale yazdırır.