Ünlü sanatçımız Neşet Ertaş 25 Eylül 2012 tarihinde vefat etmişti. O, sazıyla, sözüyle gönüllerdeki yerini koruyor. Yalnız hemşerileri olan Kırşehirlilerin değil, onun sazını, sesini dinlemiş olan herkesin yüreğinde Neşet Ertaş’ın sözü, sazı bir sızı bırakıyor. Bakın şu işe, Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde, onun adını yaşatmak için büyük uğraşlar veren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür Müdürü Ali Bozkurt’un yönetmen ve yapımcısı olduğu “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş” belgesi yayımlanacaktı. Ancak, Bozkurt gözaltına alınmıştı. Buna da “Kaderin cilvesi” denilir.

İçişleri Bakanlığı-Mülkiye Müfettişleri Dr. Eyüp Çalışır ve Mehmet Akif Celep, ABB’nin konser etkinliklerini inceledi. Müfettişlerin “Ön İnceleme ve İnceleme Raporu”nda özetle; “ABB’nin 2021-2024 yıllan arasında düzenlenen konserlere ilişkin hizmet alımlarının usulüne uygun olmadığı, yine ABB tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında konserlere yönelik yapılan harcamaların usulsüz olduğu ve belediyenin zarara uğratıldığı” öne sürüldü. Bu kapsamda 13o konserden 32’sine fazla ödeme yapıldığı ve belediyenin 154 milyon lira zarara uğratıldığı bilirkişi heyetinin raporunda yer aldı.

BİLİRKİŞİ NASIL ÇALIŞTI?

Bilirkişisi heyeti TRT çalışanı Hakan Kalyoncuoğlu, Elmadağ ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Zeki Atabek, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Uzmanı Ahmet Turhan Çınaroğlu, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Uzmanı Burhan Aydın, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Hasan Furkan Yılmaz’dan oluştu. Rapor 30 Ocak 2025’te düzenlendi.

“Medya Bilirkişisi Heyeti” tarafından hazırlanan raporda, 32 adet konser hizmet alımının, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı, yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının üzerinde olduğu, bu sebepten dolayı idarenin zarara uğratıldığı öne sürüldü. Bu çalışmanın nasıl yapıldığına bakalım:

Bilirkişi Heyeti üyesi Hakan Kalyoncuoğlu, bazı organizasyon firmalarına gönderdiği iletide “18 Nisan 2025 Cuma - 27 Nisan 2025 Pazar tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu’nda (kapalı alan) ve 16 Mayıs 2025 Cuma-25 Mayıs 2025 Pazar tarihlerinde Ankara Hipodrom Millet Bahçesinde (açık alan) konser etkinliği gerçekleştirilmesi halinde tekliflerini ve isimleri bildirilen 28 sanatçının ücreti konusunda teklif istedi.

Firmaların gönderdiği cevapta sahne kurulumu ile iaşe ve jeneratörü ücrete dahil etmeden malzeme listesi toplam fiyatını KDV dahil 4 milyon 200 bin lira olarak bildirdi. Sanatçıların fiyat önerileri de belirtildi. Sanatçıların ücretine “Kaşe bedeli” deniliyor. Sanatçının ulaşım, konaklama, ara transfer, ekibinin yeme-içme masrafları, ses, sahne, ışık kurulumu gibi diğer masraflar da fiyata dahil edilmiyor.

NEREDEN NEREYE GELDİ

Bilirkişi heyeti, değişik firmalardan, istedikleri sanatçıların fiyatlarını da öğrendi. Sanatçılarımıza az verildi, çok verildiğinin üzerinde durmayacağım. Müfettiş raporunun ekinde sanatçılar için istenen kaşe bedelleri bilirkişi raporunda şöyle belirtildi:

Hadise’nin kaşe bedeli 2022 yılında 1 milyon, İrem Derici 300 bin, Levent Yüksel 250 bin, Melek Mosso 450 bin, Öykü Gürman 150 bin, Resul Dindar 120 bin, Simge Sağın 300 bin, Şevval Sam 400 bin, Tan Taşçı 1 milyon 250 bin, Yalın 1 milyon 500 bin, Zeynep Bastık ise 650 bin lira.

Sanatçı “Kaşe bedeli” denilince yalnız o sanatçıya ödenen para değil, aynı zamanda onun kadrosunda yer alan dansçı, müzisyenleri de kapsıyor. Kuşkusuz şirket ister ama bunun önemli bir pazarlık payı olduğunu da ekleyelim. Sahne kurulumu ve teknik kadronun durumu ayrı. Bir konserde 100’den fazla görevli bulunuyor. Bunların yemesi, içmesi, oteli tabi ki az para tutmuyor. Bilirkişilerin raporunda 2025 yılı sanatçı kaşe bedeli bazı şirket tekliflerinde şöyle belirtiliyor:

Athena 4 milyon, Candan Erçetin 2 milyon 500 bin, Derya Uluğ 1 milyon 350 bin, Ebru Gündeş 6 milyon 361 bin, Ebu Yaşar 1 milyon 750 bin, Edis 4 milyon, Gökhan Tepe 1 milyon 200 bin, Funda Arar 2 milyon 900 bin, Gülşen 3 milyon 500 bin, Hadise 4 milyon 500 bin, İrem Derici 1 milyon 500 bin, Kenan Doğulu 8 milyon 500 bin, Levent Yüksel 2 milyon 500 bin, Manga 1 milyon 500 bin, Melek Mosso 1 milyon 500 bin, Murat Boz 3 milyon 500 bin, Öykü Gürman 500 bin, Sıla Gençoğlu 1 milyon 500 bin, Simge Sağın 2 milyon 600 bin lira.

Raporda bazı sanatçıların 2022, 2023 ve 2024 yılları kaşe bedelleriyle günümüzdeki kaşe bedelini karşılaştırdığımızda arada müthiş farklar ortaya çıkıyor. Raporda, belediyenin fiyatlarında üç ay içindeki fiyat artışına dikkat çekiliyor ve bu yönüyle eleştiriliyor.

BELEDİYE’YE SUÇLAMA

ABB’ye yapılan suçlama, sanatçılara fazla ödeme yapıldığı yolunda. ABB Başkanı Mansur Yavaş da, sanatçı kaşe bedellerinin, Kültür Bakanlığı’nın organize ettiği “Kültür Yolu” etkinliklerinde sanatçılara verilen kaşe bedelleriyle karşılaştırılmasını öneriyor. Mansur Yavaş, bilirkişi heyetinin bu konuda uzmanlıklarının olmadığını da öne sürdü. Dahası, belediyenin şikayetlerinde de bilirkişilerin hep aynı isimlerden oluştuğuna dikkat çekti. Savcılığın da bu raporlara dayanarak, belediyenin yaptığı suç duyuruları konusunda genelde takipsizlik kararı verdiğini kaydetti.

Sonuçta, ABB Kültür Dairesi, “Piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmayan konserleri mevzuata uygun olmadan düzenlemekle suçlanıyor. Eğer sanatçılarımızdan “Kaşe bedeli”ne itirazları olanlar varsa bunları da belirteceğim. Gözaltına alınan 14 kişi dün adliyeye getirildi. 5 kişi tutuklanırken 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.