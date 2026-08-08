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Türkiye’nin bu hallere düşeceğini rüyamda görsem hayra yormazdım...

Kırk yıldır ülkeyi kana bulayan PKK çetesinin kurucusu Abdullah Öcalan, teröristlere “örtülü af” getirecek Çerçeve Yasa’yı “uygun bulduğunu” açıklayarak:

“En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Siyasetin çıkartacağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanmaktadır!” dedi.

Şuna bakar mısınız?

Adam sanki zafer kazanmış gibi âdeta ders veriyor!

Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak için on binlerce insanımızın kanını döken terör çetesinin kurucusu, müebbet hapis mahkûmu olarak yattığı İmralı Hapishanesi’nden isteklerini dikte ediyor, Türk siyasetine hadsiz bir tavırla yön vermeye çalışıyor, yandaş medya da “Öcalan Çerçeve Yasa‘yı onayladı” diye âdeta göbek atıyor!

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AKP, MHP, DEM Parti, HÜDA-PAR ve Butlan Başkan Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin imzaladığı 12 maddelik yasa teklifi Meclis’te müzakere edilmeyi bekliyor.

Destekleyen partilerin milletvekillerinin sayılarını topladığınızda bu özel yasanın kabul edilerek PKK’lı teröristlere af getireceği anlaşılıyor, fakat... Ya siyasi tutuklular, hapisteki milletvekili ve belediye başkanları ve diğer tüm mahkûmlar ne olacak? Onlar bu affın dışındalar!

Böyle bir yasa her şeyden önce “Anayasa’nın eşitlik ilkesine” aykırı! Fakat, Anayasa’yı dinleyen mi var ki?

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Meclis çatısı altında, teröristlerin affına sert bir şekilde karşı çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu:

“İhanet yasasına HAYIR!” diye haykırdı.

Dervişoğlu, Meclis’e getirilen yasa tasarısının ne kadar sakıncalı olduğunu anlatarak:

“İmralı, Saray ve Balgat’ın ortaklaştığı yasanın hesabını tek tek soracağız. Bunların tarif ettikleri ‘İkinci Cumhuriyet’tir.” dedi ve şöyle devam etti:

“Bir de yasanın altına imza atarken gururla poz verdiler. Siz Lozan’a değil, Sevr’e imza atıyorsunuz. Sevr ‘Ülkenin parçalanması’ demektir.

Bunu hukuk zeminine taşıyan kim? Terörist başı mı? Kandil mi? Yurt dışındaki narko-terör odakları mı?

Milletin seçtiği belediye başkanlarına ‘ceza hukuku’, terör örgütlerine ise ‘imtiyaz hukuku’ uygulanıyor.

Neyi imzaladığınızı bilmiyor, birisi istedi diye gözü kapalı imza atıyorsunuz! Bu nasıl bir teslimiyettir?”

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Halk arasında dolaşıyorum, seslerini dinliyorum, onların düşüncelerinin de Müsavat Dervişoğlu’nun düşünceleriyle örtüştüğünü görüyorum.

Birçok kişiden “Biz Türk milletiyiz. Açılıma-saçılıma, teröristlere getirilecek her türlü affa karşıyız” sözlerini duyuyorum.

Bazı vatandaşlar ise “Bize neden sormuyorlar? Neden bu konuda bir referandum yapılmıyor?” diye soruyor.

En üzücü ve yıkıcı sözü ise bir terör gazisinden duydum:

“Bizden ve şehitlerimizden helâllik aldılar mı?”

Adalet bunun neresinde?



PKK’lı katillere neden genel af değil de özel af çıkartılıyor?

Sebebi basit... Eğer genel bir af çıkartılırsa, şu anda cezaevlerinde yatan siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, öğrenciler ve daha birçok kişi de yasadan yararlanır...

İşte bunu istemiyorlar!

Af, yalnızca PKK’lılar için!

Bir de “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi” diyorlar buna...

Millî dayanışma sadece PKK’lıların affıyla mı olur?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu yasa tasarısını “Atatürkçü teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilirken, PKK’lı teröristler için af çıkartılacak olması ülkemizdeki acı çelişkiyi gösteriyor. Subay yeminini okuyan Mustafa Kemal’in askerleri affedilmiyor ama Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yeminli Öcalan’ın teröristleri affediliyor!” diye eleştirdi. Haksız mı?

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