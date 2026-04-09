Maç başlıyor, Galatasaray Trabzon’daki oynadığı maçın aksine çok iyi mücadele ediyor, yardımlaşıyorlar ve 2-0 öne geçiyorlar. İki tane net golü de kaçırıyorlar.

Sanki ikinci yarıda İstanbul’un sarı-kırmızılıları daha rahat oynayacak ve maçı koparacaklar hissi var. Ama öyle olmuyor.

İkinci yarı sahada bir Galata- saray var, lime lime dökülüyor. Dökülenlerin en başında Sane var. İnanılmaz hatalı işler yapıyor. Aldığı her topu rakibe veriyor. Biz TV başında seyrediyoruz hayretler içinde, Okan Buruk bunu kenardan göremiyor. Biraz tuhaf olacak ama ya boyu kısa ondan maçı tam seyredemiyor ya da oyunu iyi oku- yamıyorlar yanındakilerle beraber.

Sane’nin Gözteye’ye yaptığı kıyağı, Göztepeli futbolcular bir- birlerine yapmadı dün gece. Ama Okan’ın bu oyuncuyu oyundan çıkardığı dakika 84... Şu bir gerçek: Bu sene Galatasaray şampiyon olur veya olmaz ama seneye Galatasaray teknik direktörü de Okan olmaz zannediyorum.

Özellikle ikinci yarıda öyle pozisyonlar oldu ki inanılır gibi değil. Galatasaraylılar, Göztepelilere verdiler; Göztepeliler kaçırdı. Göztepeliler birbirlerine verdiler, alakasız yerlerden topu oyuna sokarak bu sefer onlar kaçırdılar.

Lemina öyle bir gol attı ki takımını ipten kurtardı. İlkay diri kaldığı müddetçe takımı iyi idare etti. Ama oyundan düşünce, yorulunca oyunu idare edecek kimse kalmadı Galatasaray’da.

Göztepe ikinci yarıda kaçırmaları imkânsız pozisyonları kaçırdılar. Ama şu bir gerçek ikinci yarı iki takımı seyrettikten sonra “Niye İngiltere ligi?” dememek elde değil. Bu iki takımı İngiliz ligine soksak Galatasaray ilk 10’a zor girer, Göztepe de düşmemeye oynar.

Hakem derseniz, onun da oyundan farkı yok. Öyle fauller verdi, öyle fauller vermedi ki evlere şenlik.

Galatasaray için öyle bir maçtı ki 3 puanın çok ötesinde. İlk yarı oynadığı futbol iyi ama ikinci yarı Tanrı onların yanındaydı.

Bu sene bir gerçek var: Osimhen varsa Galatasaray var, Osimhen yoksa Galatasaray yok. Yani teknik adam da Osimhen’miş, santrfor da Osimhen. O zaman Okan ne iş yapar?

Seneye Osimhen kalacaksa Okan’a gerek yok. Çünkü Okan’ın takıma verdiği hiçbir şey yok. Dünkü şampiyonluk maçında bile oyunu okuyamadı. Seneye bence kalmaması gerekir.