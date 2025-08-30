Sergen Yalçın, yine zor dönemde takımın başına geldi. Önce bunu takdir etmek lazım. Geçen sezon Solskjaer için Göztepe ile oynanan kupa maçı ile Rizespor’la oynanan 3.’lüğü kazanma maçı kırılma anlarıydı. Bu iki maçı kaybetti. Sezon sonu kendisine teşekkür edilip gönderilse kimse bir şey demezdi. Hazırlık maçlarında izlediğim Beşiktaş, kötü sinyaller veriyordu. Takım pozisyona giremiyordu, savunmanın arkasına adam kaçırıyordu, orta alan bir türlü dikine oynamıyordu.

Shakhtar maçında oynanan futbol bence berbattı. İki maçta yenilen 6 gol kesinlikle kabul edilemezdi. Buna rağmen hocayı tuttular. Tamam istikrar dendi. Fakat kulislerde dolaşan bazı haberler vardı. Örneğin hocanın Joao Mario ile yaşadığı tartışma ve antrenmanlarda oyunculara karşı tavırları otoritesini sarsmaya başlamıştı. Serdal Adalı bunların hepsini biliyor, bilmemesi mümkün değil. Bu yüzden en azından Lausanne’a karşı turu geçebileceğini düşündü. Fakat Lausanne maçındaki kabul edilemeyecek elenme, hocanın ilişkisinin kesilmesine neden oldu. Başarı gelmezse zorlamayacaksın. Çünkü 29 maç sabretmişsin. Sergen Yalçın bu takıma en azından top oynattıracak. İki tane açık oyuncu gelecek.

Beşiktaş kanatsız oynuyor. Mutlaka bu oyuncuların katılımı ile görüntü değişecektir. Yine kulislerde dolaşan bir haber daha var, sportif direktörlük makamı işler hale getirilecek, Önder Özen de göreve gelecek. Son anda bir aksilik olmazsa pazartesi başlayacağını tahmin ediyorum. Sergen Yalçın Beşiktaşlı taraftarların ne istediğini biliyor. Bu kulübe 10 yaşında girmiş bir çocuğun kulübün her tarafını, dengelerini hepimizden çok daha iyi bildiği kesin. Ben takımın oyun yapısının değişeceğini, oyuncuların oynaması gereken yerde oynayacaklarını tahmin ediyorum. Sergen Yalçın bu takımla ki sözleşmesinin uzun olması lazım, bence başarılı olacaktır.