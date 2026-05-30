Fenerbahçe seçimleri, sonucu ne olursa olsun her daim camianın kaderini en ince ayrıntısına kadar belirler. Ha 1 yıllık görev ha 4 yıllık görev, inanın hiç fark etmez. Fenerbahçe'nin 1 takvim yılında dünyalar yerinden oynar.

Milyonların beklediği başkanlık seçimine 1 hafta gibi bir süre kaldı. Sosyal medyaya bakıyorsunuz, her zaman olduğu gibi cadı kazanı. Başkan adaylarına bakıyorsunuz, yüksek vaatler ve her gün değişen söylemler... Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan şey, uygulanabilecek projeler ve çözüm odaklı hamleler. Takımın eksikleri ortada, başkan adayları da benzer eksiklere ışık tutuyor. Ancak iki farklı pencereden baktıkları da aşikar.

Sayın Aziz Yıldırım'ın 'sosyal medyaya bakmıyorum' sözleri bu aşamada çok kıymetli. Çünkü Fenerbahçe ne zaman gözünü sosyal medyaya çevirse bir girdabın içinde kayboluyor. 'Çöp, bitmiş, yetersiz' denilen Jose Mourinho Real Madrid'e, Domenico Tedesco ise Bologna'ya imzayı atıyor. La Liga'da gol krallığına göz kırpan Muriqi, birden bire istemedikleri başkan adayı ile anılınca değersizleştiriliyor. Fenerbahçe'de her iki başkan adayının da sosyal medyadan etkilenmemesi ve futbol aklını profesyonellerin değerlendirmesi ışığında sürdürmesi şart. Yoksa bu camia nice değerleri öğütmeye devam eder.

SÖYLEMLER DEĞİŞİYOR

Öncelikle seçim atmosferine Sayın Aziz Yıldırım'ın tarafından bakalım. Mali kısıtlamalarla ilgili demeçler ön plandayken ikisi forvet, 6 kilit takviyeden söz ediliyor. 'Gelince bakarız' söylemleri rakip adayın güçlü vaatlerinin ışığında 'seçimden önce açıklarız'a dönüştü. Bu durum bana kalırsa Fenerbahçe için kazanımdır. Mali konulardan söz edilirken geçmişe bakmadan da edemiyorum. Sayın Yıldırım'ın son döneminde gelen mali kıskaç, ancak 2 yıl önce düğümden kurtulmaya başlamıştı. Bu defa nelerin farklı olacağının yeterince iyi anlatılmadığını düşünüyorum.

Amatör branşlarda küçülmeye yönelik ifadelerin yakın gelecekte değişip değişmeyeceği de bir spor kulübünün işlevselliği için en az futbol kadar önemli. Bu konuda neler yapılacak büyük bir soru işareti. Stadyumun yenilenmesi için gerekli projeye önceki yönetimler 100 milyon Euro maliyet belirlerken şimdi 50 milyon Euro maliyet çıkması da akıllara 'maliyeti beklediğimizden yüksekmiş, başlayamadık' denilebilecek bir senaryoyu getirmiyor değil. Hepinizin bildiği gibi, Fenerbahçe taraftarı her koşulda en kötüsünü de düşünür.

Muhalefet konumundayken 'Benzema alın, Ramos alın, Mourinho getirin' denirken, tünelin ucunda başkanlık belirince bir anda 'Aykut Kocaman ve UEFA harcama limiti var, yıldız zor' söylemi gelince, hem taraftar hem de kongre üyeleri Sayın Aziz Yıldırım'ın değişen söylemlerini bir kenara not etmişe benziyor.

VAATLERİN ALTI DOLMALI

Sayın Hakan Safi'nin tarafından konuya bakacak olursak işler biraz daha farklı. İki önceki yönetimde yer almış, mali ve idari tabloya biraz daha hakim olma şansı var. Ancak büyük vaatler verirken ne kadarını yerine getirebileceği asıl mesele. Kongre üyelerini ikna edebilmesi için önünde çok da açık bir alan yok. Sayın Hakan Safi'nin bu açıdan süresi daralıyor.

Fenerbahçe'de vaatlerin altı dolmadığı sürece kongre üyeleri üzerinde pek de bir karşılığı olmuyor. Büyük büyük sözler söylenirken bu sözlerin hangi şartlarda, hangi koşullarda yerine getirileceği ise şeffaflıkla anlatılmaya muhtaç. UEFA'dan taze ceza almış bir kulübü tabiri caizse yıldız yağmuruna tutabilmek ne kadar mümkün?

'KOCAMAN' BİLMECE

Seçimin kırılma noktası izlenimlerime göre teknik direktör olacak. Sayın Yıldırım'ın tercihi açık açık ifade etmeye çekinse de Aykut Kocaman. Fenerbahçe'nin çok büyük bir değeri, orası tartışmaya kapalı. Ama şu an için Fenerbahçe'ye ilaç olur mu, işte burada dananın kuyruğu kopuyor.

'Neden Kocaman olmasın bir anlatın' deniyor. Fenerbahçe tarihinde Avrupa Ligi ön elemesinde elenen tek hoca ve bunu iki kez yaşadı. Fenerbahçe'de görev aldığı 3 Avrupa sezonunun ikisinde daha ön elemelerde elenip gruplara bile kalamadı. Yaklaşık 6 yıldır takım çalıştırmıyor ve başarılı günlerinin üzerinden çift haneli yıllar geçti. Oynattığı futbolun taraftarda çok bir karşılığı yok.

Bunun yanında da, camiada seveni kadar sevmeyeni olan bir teknik adam. Fenerbahçe'nin hayati öneme sahip dediği bir sezonda bu kadar soru işareti olan bir çalıştırıcı ile yola çıkmak ne kadar doğru olur? Üstüne üstlük 99 puan toplamış İsmail Kartal'ı Fenerbahçe için yetersiz gören bir başkan adayı için...