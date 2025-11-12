Hemen her alanda kirlilik, yasa dışılık almış başını gidiyor. Şimdi futbol dünyası “Bahisle” çalkalanıyor. Önce şunu belirtelim bahis yasal. Ancak Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesine göre Futbol Federasyonu’nda çalışanların, futbol paydaşlarının bahis oynamaları yasak.

Futbol dünyasını sarsan olay şöyle ortaya çıkarıldı: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, hakemlerin adı, soyadı, vatandaşlık numaralarını bildirdi, bu kişilerin Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde oyun oynayıp oynamadıklarını sordu.

Gelen cevap adeta

yetkilileri şoke etti.

1.071 FUTBOLCUDAN 47’Sİ BİR KEZ OYNAMIŞ

571 futbol hakeminden 371’inin bahis hesabı olduğu anlaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bahis oynadığı saptanan 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Sonra profesyonel kulüplerde tüm futbolcuların isimleri, vatandaşlık numaraları Spor Toto Teşkilatı’na soruldu. Bunlardan 1024 profesyonel futbolcu, yasağa rağmen bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Futbolcuların savunmaları istendi ve bunu iki gün içinde göndermeleri gerektiği belirtildi.

Aslında bahis oynadığı belirlenen profesyonel futbolcu sayısı toplam 1071 kişi. Ancak bunlardan 47’sinin sadece bir kez bahis oynadığı anlaşıldı. Bunlarla ilgili ayrıca araştırma süreci devam ediyor. Yani gerçek sayı 1071, ancak bunlardan 47’si büyük olasılıkla bir kez oynadıkları için kendilerini kurtarabilecek gibi gözüküyor.

SIRA ONLARA GELİYOR

Futbol Federasyonu bu işi hakemlerle, futbolcularla bırakmayacak. Hani sıkça söylenir ya, “Nereye gidiliyorsa oraya kadar gidilecek” diye. Gidişat onu gösteriyor. Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni adımlarının ne olacağını açıklayalım:

-Kulüp Başkanları, başkan yardımcıları ilk sırada. 139 kulüp var. 139 başkanın yanı sıra başkan yardımcısı, yönetimlerde yer alan 12 ile 28 kişinin tek tek bahis oynayıp oynamadıkları aynı yöntemle araştırılacak.

-Aynı süreçte Teknik Direktörler, menajerlerin durumu tek tek incelenecek. Listeler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na ulaştırılacak.

-Araştırmalar Türkiye Futbol Federasyonu Kurul üyeleri ile temsilciler, gözlemcilerle devam edecek.

-Son beş yıl içinde hakemliği bırakanların da bahis oynayıp oynamadığı araştırılacak.

Böylece, futbol dünyasını sarsan bahsin boyutları giderek büyüyecek gibi gözüküyor.

ŞİKE SORUŞTURMASI DA GEÇİRECEKLER

Müsabaka hakemleri, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, kulüp başkanları ve yöneticileri, bunlar direkt müsabaka sonucuna etki edebiliyor. Onların verileri Türkiye Futbol Federasyonu’nda inceleniyor.

Temsilciler, Türkiye Futbol Federasyonu talimatları çerçevesinde organizasyonu denetliyorlar. Bunların, müsabaka sonucuna etkileri bulunmuyor. Gözlemciler de hakem kararlarının performanslarını değerlendiriyor. Hakemler ve futbolcularla temel farkı şu:

Hakemler hangi maça bahis oynadıkları fark etmeksizin, kanuna göre maç sırasında kamu görevlisi sayıldıkları için ayrıca, “görevi kötüye kullanma/maç sonucuna etki etme” suçlamasına muhatap oluyor. Futbolcular ise bahis varsa kendi maçı ayrıca şike soruşturması geçirecek.

MASAK İNCELEMESİ SONRASI OPERASYON

Şike ve bahis soruşturmaları birbirinden farklı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem soruşturmasında olduğu gibi futbolcular için re’sen soruşturma başlatacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonrası operasyon için düğmeye basılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu idari soruşturması yasal bahis oynayan futbol paydaşları ile ilgili olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı müsabaka sonucunda etkileme ve şike iddiasıyla yürütüyor.

Bu çalışmalar yürütülürken, Futbol Federasyonunun gücünün yetmeyeceği konular var. Bu bilgilere de savcılığın talimatıyla HTS kayıtlarından, banka hesap hareketlerinden yasa dışı bahis oynayıp oylanamadıklarının belirlenmesine çalışılacak. Gelişmeleri yakından izleyen futbol dünyasındaki bir isim bize şunları söyledi:

“Bahis, Türkiye’yi demeyelim ama futbol dünyasını bir virüs gibi sarmış. Federasyonun yaptığı çalışma, yasal bahsin, futbol paydaşlarına yasak olan bölümüyle ilgilenmek. Futbol paydaşlarıyla ilgili idari soruşturma federasyon tarafından, savcılığın yapacağı ise adli soruşturma. Yani, araştırmalar, soruşturmalar iki koldan yürütülüyor.”

İLGİNÇ BİLGİLER ÇIKIYOR

Türkiye’de ortaya çıkarılan, yasal bahis oynamaması gerekenlerin ortaya çıkarılmasının yankıları yabancı ülkelere de yansıdı. Bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bazı ülkelerin bilgi almaya çalıştığını öğrendim. Kulüp başkanları, yöneticiler, hakemler, futbolcular derken önümüzdeki dönem sıkça konuşulacak bir konumuz daha oldu.

Örneğin bir maçta hakemin giydiği kıyafetin rengi bile bahis konusu olmuş. Bir maçta kulüp başkanı hakeme, “Sen bahis mi oynadın?” diye soruyor. Gerçekten o kişi bahis oynamış ve orada kıyafetinin rengini de belirtmiş. Hangi dakikada penaltının kaçacağı, ne kadar korner atışı yapılacağı, gibi birçok ilginç sorular var. Bunları da başka bir yazımda anlatacağım.