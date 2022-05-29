Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes maçında salonu terk etti!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımının Anadolu Efes ile oynadığı maçta kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nefi konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan maçta, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, serinin ikinci maçından önce koltuk krizi çıkınca maçın bitmesini beklemeden salonu terk etti.

Sözcü Gazetesi muhabirleri Mesut Yıldırım ve Aykut Coşkun’un edindiği bilgilere göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, serinin ilk maçında olduğu gibi saha kenarındaki koltuklarda oturmak istedi. Ancak ev sahibi Efes, sarı-kırmızılı yetkililere sadece 2 kişilik yer ayırınca koltuk krizi yaşandı.

Pota arkasındaki TBF koltuklarını ve locaya çıkarılma tekliflerini de kabul etmeyen Elmas ve yönetici Selim Sefa da, yaşananlara tepki gösterip salonu terk etti. Şubenin ana sponsoru Nef'in sahibi Erden Timur ise salonda kalarak maçı önce locadan ardından da takım bench’inin arkasındaki özel tribünden takip etti.

Anadolu Efes cephesi de, Başkan Burak Elmas’ın kendisine ayrılan yerlerden memnun kalmadığı, kendisine ve ailesine saha içinden 4 koltuk ayrıldığı kaydedildi.