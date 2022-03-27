Füzelerin gölgesindeki Formula 1 Suudi Arabistan GP’si için şok iddia: ‘Araçlara el koyarız’

Formula 1 Suudi Arabistan GP'si öncesi Cidde şehrindeki füze saldırısı ortalığı karıştırmıştı. İddialara göre, bazı pilotlar Suudi Arabistan GP'sinde yarışmak istemediler, ancak Suudi yetkililerin tehditlerine maruz kaldılar...

Sozcu.com.tr

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Yemenli isyancılar Husilerin, Suudi Arabistan’daki bir petrol deposuna düzenlediği füze saldırısı sonrası Formula 1 yarışının yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından yarışın gerçekleştirilmesine karar verilirken, pilotlar arasında yapılan toplantıda neler konuşulduğuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Marca’nın haberine göre, Suudi hükümet yetkilileri F1 yönetimini ve takımları, ülkeden ayrılmaya karar vermeleri halinde tazminattan daha da ağır sorunlarla karşılaşacakları konusunda tehdit edecek kadar ileri gitti. Yaşananların ardından Suudi Arabistan’da düzenlenen son GP olabileceği yorumları yapıldı.

“FORMULA 1 PARAYA AÇ”

Red Bull’un danışmanı Helmut Marko ile sık sık görüşen ve Alfa Romeo F1 takımını yöneten Peter Sauber ile yakın arkadaş olan ünlü gazeteci Roger Benoit, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, “Ülkeyi terk etmelerinin yasaklanacağı ve yarış arabalarına el konulacağı yönünde tehditler var mıydı? Takım patronları bu hikaye hakkında yorum yapmak veya bu hikayeyi doğrulamak istemediler. Ancak Formula 1’in artık paraya aç bir organizasyon haline geldiğine şüphe yok” ifadelerini kullandı.

YARIŞMAK İSTEMEYEN PİLOTLAR

Füze saldırısının ardından takım patronları, organizatörler ve Suudi hükümeti ile yarışın düzenlenmesi konusunda anlaştıktan sonra, 20 pilot ayrı ayrı bir araya geldi. Yapılan ilk oylama sonucunda oybirliğiyle eve dönme kararı alındı. La Gazetta Dello Sport’a göre; Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso, Pierre Gasly ve Lance Stroll yarışmak isteyemen pilotların başında gelen isimlerdi.

“POLİTİKACI DEĞİLİM”

Takım liderlerinin uyarıları ve tehditlerden sonra mesele, şampiyonanın güvenliği ve sürücülerin maaşları oldu. Valtteri Bottas, Suudi Arabistan hakkındaki tartışmaların, yarış yapılıp ülkeden ayrıldıktan sonra devam etmesi gerektiğini söyledi: “Yetkililer görüşlerini açıkladı ve en güvenli seçeneğin yarışa devam etmek olduğuna dair söz verdiler. Gelecekte ne tür yerlere gideceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Burada her şey istikrarlı değil. Ama ben politikacı değilim. Yarışmam söylendiğinde yarışırım.”

Pierre Gasly ise, pilotlar arasında en güçlü itirazı yapan isim oldu: “Bazı siyasi sırları açıklamak bana düşmez.”

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