Erling Haaland Manchester City’de! Yılın transfer dev rakama gerçekleşti

Yılın transferi gerçekleşti. Borussia Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland’ın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı kesinleşti. Manchester City, Erling Haaland’ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022