Manchester City Real Madrid maçı nefes kesti! Gol yağmuru

Manchester City ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçı büyük heyecana sahne oldu. Tam yedi golün atıldığı karşılaşma adeta nefes kesti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid’i konuk etti. Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşma nefes keserken, Manchester City 4-3 galip gelerek rövanş öncesi az da olsa avantaj elde etti.

Manchester City’nin golleri Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden ve Bernardo Silva’dan gelirken, Real Madrid’in gollerini biri penaltıdan Karim Benzema (2) ve Vinicius Junior kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Mayıs 2022 tarihinde Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak.

CITY MÜTHİŞ BAŞLADI

Maça adeta fırtına gibi başlayan Manchester City, henüz 2. dakikada De Bruyne ile öne geçti. Riyad Mahrez’in asistini iyi değerlendiren Belçikalı futbolcu, takımını öne geçirdi. Bu golden dokuz dakika sonra ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. De Bruyne’nin pasıyla Gabriel Jesus, 11. dakikada ağları havalandırarak skoru 2-0’a getirdi.

Karşılaşmada 33. dakika oynanırken sahneye Real Madrid’in golcüsü Benzema çıktı. Ferland Mendy’nin sol kanattan yaptığı ortaya gelişine şık bir vuruş yapan Fransız yıldız, farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 Manchester City’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI PEŞ PEŞE GOLLER

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki dev takım karşılıklı gollerle izleyenlere unutulmaz bir maç izlettirdiler. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan Manchester City, üst üste ataklarla farkı arttırmaya çalıştı.

Manchester City’nin aradığı gol 53. dakikada Foden’dan geldi. Sağ kanattan sıfıra kadar inen Fernandinho’nun ortasında Foden, bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu ile farkı yeniden ikiye çıkardı.

Ancak pes etmeyen Real Madrid, Vinicius Junior’ın müthiş golüyle iki dakika sonra skoru 3-2’ye getirdi. Orta sahada Fernandinho’dan sıyrılan Vinicius Junior, yaklaşık 55 metre sürdüğü topla Manchester City ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu, plase vuruşla 55. dakikada topu ağlara gönderdi.

AVANTAJ VE PENALTI

Farkı yeniden açmak için bastıran Manchester City, Bernardo Silva ile golü buldu. Hücuma destek veren Oleksandr Zinchenko, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Top Bernardo Silva’nın önünde kalınca hakem pozisyonda avantajı oynattı. Dar açıdan çok sert bir vuruş yapan Bernardo Silva, 74. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı.

Karşılaşmada 82. dakika oynanırken Real Madrid penaltı vuruşu kazandı. Savunmanın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Benzema, ‘Panenka’ penaltısı ile maçın skorunu 4-3’e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-3 Manchester City’nin üstünlüğü ile sona erdi.