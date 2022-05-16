PSG’nin yıldızı Idrissa Gueye LGBT’ye destek olmayı reddetti, maça çıkmadı!

Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye, LGBT karşıtı tutumu nedeniyle ülke gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Paris Saint Germain’in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye, dini hassasiyetleri nedeniyle gökkuşağı renklerinin yer aldığı formayı giymek istemeyince Fransa’da büyük tepkiyle karşılandı.

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’ne dikkat çekmek için Fransa’da birçok takım formalarına gökkuşağı detayı eklerken, PSG ve Montpellier arasında oynanan maçta iki takım da bu duruma ayak uydurdu.

Ancak bir dönem Everton ve Aston Villa forması giyen PSG’li Gueye’nin maçta forma giymemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Gueye’nin sakatlığı bulunmadığını ancak kişisel sebepler nedeniyle forma giymediğini açıkladı.

Fransız basını, Gueye’nin gökkuşağı renklerinden oluşan forma giymek istemediği için maçta oynamadığını yazdı. Ayrıca, Gueye’nin geçen yıl da aynı tarihteki anma maçında başka bir bahane üreterek oynamadığı ortaya çıktı.

“GEREKİRSE CEZALANDIRILMALI”

Sporda homofobiyle mücadele eden bir Fransız derneği (Rouge Direkct) Ligue 1 ve PSG yönetiminin Gueye’nin maça çıkmak istememesinin nedenini araştırmasını istedi. Rouge Direct’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Homofobi bir fikir değil, suçtur. LFP ve PSG, Gueye’den kendisini çok hızlı bir şekilde açıklamasını istemeli. Gerekirse cezalandırılmalı” ifadeleri yer aldı.

“PSG VE LİG HOMOFOBİYE İZİN VERİYOR”

Fransa LGBT+ Spor Federasyonu Başkanı Eric Arassus ise, “Idrissa Gueye harika bir oyuncu ama din sporun bir parçası değil. O hariç her oyuncu gökkuşağının yer aldığı formayı giydi. Ona yaptırım uygulanmalı. Gueye’nin mazeretleri, kulübünün ve lig yönetiminin homofobiye izin verdiğini gösteriyor” dedi.

32 yaşındaki Gueye, dindar bir Müslüman ve sosyal medya platformlarında inancıyla ilgili düzenli olarak mesajlar paylaşıyor.

SALDIRILAR YÜZDE 28 ARTTI

Bazı İslam ülkelerinde yasadışı olan eşcinselliğin cezası ölümle sonuçlanabiliyor. Gueye’nin ülkesi Senegal’de eşcinsellik 5 yıl hapisle cezalandırılıyor ve eşcinsel evlilik yasal değil. Le Parisien’e göre, 2021’de Fransa’da LGBTQ topluluğuna karşı işlenen suçlarla ilgili şikayetler yüzde 28 arttı. Fransız polisi, ‘cinsel yönelim nedeniyle’ işlenen 3790 saldırı olduğunu açıkladı.