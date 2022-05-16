Jürgen Klopp’tan Prens William’ın yuhalanmasıyla ilgili çarpıcı sözler

İngiltere'deki FA Cup finalinde Prens William'ın protesto edilmesi ve milli marşın yuhalanması Ada'yı karıştırırken, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un açıklamaları yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, FA Cup finalinde önce milli marşı (God Save The Queen -Tanrı Kraliçe’yi Korusun) ve ilahiyi, ardından sahneye çıkan Prens William’ı yuhalayan taraftarlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Chelsea ve Liverpool arasında oynanan FA Cup finali öncesinde sahneye çıkan B Positive Choir adlı koro, Hristiyan ilahisi okudu. Orak hücreli anemi hastalığından mustarip 60 kişiden oluşan koronun ilahisini yuhalayan Liverpool taraftarları, Prens William’ın adı anons edildikten sonra da devam etti.

Liverpool taraftarlarının yuhalamaları milli marş sırasında doruğa ulaşırken, bazı taraftarların alay geçici hareketler yapması tepkilere neden oldu.

Liverpool’un Premier Lig’de oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Jürgen Klopp, konu hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi. Alman çalıştırıcı, Liverpool taraftarlarından ‘harikalar’ diyerek bahsederken, yuhalamalarının sebepsiz olamayacağını söyledi:

“ŞU SORUYU SORMAK EN İYİSİ…”

“Elbette bu konuda düşüncelerim var ama bence bu durumlarda şu soruyu sormak en iyisi: Neden oluyor? Bir sebep olmasa yapmazlardı. Bunun nedenini anlayacak kadar uzun süredir burada değilim. Bunun kesinlikle tarihsel bir geçmişi var ve muhtemelen benim cevaplayabileceğimden çok daha iyi cevap verebilirsiniz. Taraftarlarımızın çoğu harika insanlar. Gerçekten akıllılar ve nedensiz yapmadıklarını düşünüyorum.”

Liverpool Echo’nun futbol yazarı Connor O’Neill, Liverpool taraftarlarının Wembley’de God Save The Queen’i yuhalamakla meşhur olduğunu söyledi ve nedeninin, şehrin 1980’lerde Margaret Thatcher’ın Tory hükümetine yönelik antipatisinden kaynaklandığını iddia etti.