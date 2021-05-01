Adana Demirspor Balıkesirspor maçına damga vuran ofsayt pozisyonu

TFF 1. Lig’de 33. hafta karşılaşmalarında müthiş bir heyecan yaşandı… Süper Lig’e yükselecek takımın belli olacağı kritik son haftaya girilirken Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor 67’şer puanla son düzlüğe kafa kafaya girdi.

Averajla lider konumda olan Adana Demirspor’un Balıkesirspor’u 3-0 mağlup ettiği maçta yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden oldu.

Ev sahibi ekip 57. dakikada Pa Dibba ile 1-0 öne geçti. Bu golden bir kaç dakika sonra Balıkesirspor beraberliği buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

YARDIMCI HAKEM BAYRAĞINI KALDIRDI

Adana Demirspor defansı hatalı bir geri pas verdi ve topu iyi kovalayan Balıkesirsporlu oyuncu topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve orta hakem Suat Arslanboğa da golü iptal etti.

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Balıkesirsporlu oyuncular topun rakipten geldiğini belirterek ofsayt kararına büyük itirazlarda bulundu. Yaşanan bu ilginç an sosyal medyada da oldukça yankı buldu.

ERTUĞRUL SAĞLAM: TÜRK HAKEMLİĞİ ADINA BİR SKANDAL MEYDANA ÇIKMIŞ

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam şampiyonluk yolundaki rakiplerinin maçında yaşanan pozisyon sonrası şunları söyledi: “Rakiplerimizin maçlarını yakından takip ediyoruz. Adana Demirspor’un maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu, Türk hakemliği adına bir skandal meydana çıkmış. Aklım almıyor. Bayağı konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor.”

Adana Demirspor 66’da Tayyip ve 86’da Yunus ile 1’er gol daha bularak maçı 3-0 kazandı. Ligde son haftaya girilirken kıyasıya bir yarış devam ederken akıllarda bu pozisyon kaldı. Twitter’da pozisyonun ardından şu yorumlar yapıldı:

Balıkesirspor un Adana Demirspor a attığı bu gol ofsayt sebebiyle iptal edilmiş. Buyrun yoruma ofsayt mı değil mi #ADSvBAL pic.twitter.com/0apQY7EGQs — atavrath (@atavrath) May 1, 2021

”Yalnız Balıkesirspor’un ilik gibi golünü yemişler. Dünyanın herhangi bir yerinde geri pasa ofsayt çalanın hakemliğini bitirirler.”

”Balıkesirspor’un golü netti, ofsayt kararı yanlış… Balıkesirspor’un Samsunspor deplasmanında da ofsayt gerekçesiyle net golü verilmemişti.”

”Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında konuk ekibin eşitliği getiren ama ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golü SKANDAL ÖTESİ…

BAKIN TÜRK HAKEMLERİ GERİ PASTA OFSAYT KARARI VERDİ…

Suat Arslanboğa, bu maçın bitiminde düdüğünü asmayacaksa demek ki o düdüğü aslında o üflemedi!”

”Türk hakemliğinin kalitesine bakmak için, Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında ofsayt diye iptal edilen gole bakmak yeterli. Hem Süper Lig'de hem de alt liglerde bütün takımların kaderlerini hakemler belirliyor…”

”Balıkesirspor'un bu sezon Samsun ve Adana Demir deplasmanında attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golleri FIFA'ya falan şikayet etse hakemler hakkında inceleme falan başlatılabilir. Geçmişten 1 kişi bile kalmayacak şekilde Türk hakemliği yeniden inşa edilmek zorunda.”