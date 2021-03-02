Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 28.02.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı ALİ KOÇ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE BELÖZOĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”