Avrupa Süper Ligi’nde ilk çatlak! Chelsea ve Manchester City çekilmek istiyor

Geçtiğimiz günlerde 12 kulüp tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi, ilk darbeyi kurucu üyeleri olan Chelsea ve Manchester City’den yemek üzere.

Şampiyonlar Ligi formatına rakip olarak ortaya çıkan ve UEFA’nın şiddetle karşı çıktığı organizasyon, tüm futbol camiasının tepkisini çekmişti. Özellikle İngiltere’de kurucu üye kulüplerin taraftarları sokaklara dökülürken, Chelsea’nin Brighton ile oynayacağı maçtan önce stat önünde yaşananlar kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

Takım otobüsünün önünü kesen yaklaşık 1000 kadar taraftarı, kaptan Petr Cech sakinleştirmekte zorlanırken “Sizi anlıyorum, bize zaman verin” ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından BBC Sport, Chelsea’nin Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek için belgeleri hazırladığını duyurdu.

İki gün önce yapılan duyuruda Chelsea, Avrupa Süper Ligi’nde yer alan 6 İngiliz kulübünden biri olarak açıklanmıştı. O kulüplerden bir diğeri Manchester City’nin de, Chelsea gibi ligden ayrılmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gündüz saatlerinde “Avrupa Süper Ligi’ni bitireceğim” diyerek İngiliz ekiplerinin bu lige katılmasını engellemek için yeni yasa çıkaracağının sözünü vermişti. Bu açıklamanın iki kulübün kararını etkilediği ifade edildi.

Stamford Bridge etrafını saran Chelsea’li taraftarlar, kulübün Avrupa Süper Ligi’nden çekilme kararını duyduktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. O anlar kameralara böyle yansıdı:

Chelsea's withdrawal from ESL being celebrated like a CL-winning goal – chants of “Fuck Perez” become “Chelsea! Chelsea!” and “Fuck Super League” pic.twitter.com/18wrZV5DHH

— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) April 20, 2021