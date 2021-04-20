Avrupa Süper Ligi’nde ilk çatlak! Chelsea ve Manchester City çekilmek istiyor

Geçtiğimiz günlerde 12 kulüp tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi, ilk darbeyi kurucu üyeleri olan Chelsea ve Manchester City’den yemek üzere.

Şampiyonlar Ligi formatına rakip olarak ortaya çıkan ve UEFA’nın şiddetle karşı çıktığı organizasyon, tüm futbol camiasının tepkisini çekmişti. Özellikle İngiltere’de kurucu üye kulüplerin taraftarları sokaklara dökülürken, Chelsea’nin Brighton ile oynayacağı maçtan önce stat önünde yaşananlar kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

Takım otobüsünün önünü kesen yaklaşık 1000 kadar taraftarı, kaptan Petr Cech sakinleştirmekte zorlanırken “Sizi anlıyorum, bize zaman verin” ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından BBC Sport, Chelsea’nin Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek için belgeleri hazırladığını duyurdu.

İki gün önce yapılan duyuruda Chelsea, Avrupa Süper Ligi’nde yer alan 6 İngiliz kulübünden biri olarak açıklanmıştı. O kulüplerden bir diğeri Manchester City’nin de, Chelsea gibi ligden ayrılmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gündüz saatlerinde “Avrupa Süper Ligi’ni bitireceğim” diyerek İngiliz ekiplerinin bu lige katılmasını engellemek için yeni yasa çıkaracağının sözünü vermişti. Bu açıklamanın iki kulübün kararını etkilediği ifade edildi.

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SEVİNÇ PATLAMASI YAŞANDI

Stamford Bridge etrafını saran Chelsea’li taraftarlar, kulübün Avrupa Süper Ligi’nden çekilme kararını duyduktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. O anlar kameralara böyle yansıdı:

Chelsea's withdrawal from ESL being celebrated like a CL-winning goal – chants of “Fuck Perez” become “Chelsea! Chelsea!” and “Fuck Super League” pic.twitter.com/18wrZV5DHH — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) April 20, 2021

GUARDIOLA ELEŞTİRDİ, CITY HAREKETE GEÇTİ

Gelen tepkiler üzerine geri çekilme kararı alan Manchester City cephesinin, futbolu temelden sarsan bu plana dahil olmama kararı aldığı belirtildi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bugün yaptığı açıklama ile Avrupa Süper Ligi’ni eleştirmişti.

“Eğer kaybetmenizin önemi kalmazsa spor, spor olmaktan çıkar” diyen Guardiola, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eğer eforla başarı arasında ilişki kurulamazsa spor, spor olmaktan çıkar. Eğer kaybetmenizin önemi kalmazsa spor, spor olmaktan çıkar. En üst düzeyde rekabet etmek istediğimi söyledim ama liglerin en iyileri turnuvaya katılamazsa, adaletten söz edilemez.”Takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamaması adil değil. Kulübümü destekliyorum ve bu kulübün bir parçası olmayı seviyorum. Ama benim de fikrim var ve ben, yöneticiler için rahatsız edici de olsa fikirlerimi söylemekten çekinmem.”

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“ÇIKIP ANLATSINLAR”

“Avrupa Süper Lig’i kuran komitenin dünyanın dört bir yanına gitmesini ve bu kararı nasıl aldığını açıklamasını isterim. Dünya çapında bir konu ve bu takımların neden Süper Lig’de olduğunu ve diğerlerinin neden olmadığını herkese anlatmalılar. Örneğin, 4-5 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Ajax neden bu ligde yok? Çıkıp bunu anlatsınlar…”

DE BRUYNE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Kevin de Bruyne de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa Süper Ligi projesini sert bir dille eleştirdi. Belçikalı yıldız, “En önemli kelime REKABET. Bunun büyük bir iş olduğunu biliyoruz ve bu işin bir parçası olduğumu biliyorum. Ama ben hala futbol oynamayı seven bir çocuğum” ifadelerini kullandı.

BARCELONA’DAN GERİ ÇEKİLME SİNYALİ

Öte yandan Süper Lig’in kurucuları arasındaki Barcelona’nın Başkanı Joan Laporta da yaptığı açıklama ile geri çekilme sinyali verdi. Laporta, “Barcelona, kulüp üyeleri oylarını verene kadar Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacak. Bu kulüp, onların kulübü. Karar da onların” ifadelerini kullandı.