Denizlispor’da Hakan Kutlu dönemi sona erdi… Dördüncü isim de gitti

Süper Lig’de son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Hakan Kutlu, yeşil siyahlı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı. Hakan Kutlu'nun, yönetime sözlü olarak istifasını sunduğu öğrenildi. Hayati önem taşıyan BB Erzurumspor maçında 2-1 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olarak ligde kalma umutlarını zora sokan Denizlispor’da dördüncü teknik adam ile yollar ayrılmış oldu.

Hakan Kutlu’dan önce Denizlispor’da Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak teknik direktör olarak görev yapmıştı. Hakan Kutlu, 29 Ocak 2021 tarihinde Denizlispor ile sözleşme imzalamış, 79 gün görevde kaldığı sürede 13 maçta takımın başında yer almıştı. Hakan Kutlu, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi almıştı.

Süper Lig’de 6 maçtır galibiyet alamayan Denizlispor, 26 puanla son sırada yer alıyor.

İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

Hakan Kutlu, BB Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa edebileceğini belirtmişti. Hakan Kutlu açıklamasında şunları söylemişti:

“Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe Denizlispor bu işi kovalayacaktır. Hiçbir şekilde ne oyuncularımızla ne de kulübümüzle alakalı kamuoyunda küçük düşürücü bir şey söylemedik. İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur, ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında görüşmem olmadı.”