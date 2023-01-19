Fenerbahçe’de Altay Bayındır çıkmazı! Ali Koç’u kızdıran hareket…

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yeni sözleşme görüşmelerindeki inadını kıramayınca formül değiştirdi. Başkan Ali Koç'un tepkisi sonrası sarı lacivertlilerde B planı devreye girdi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, sözleşmesinin son altı ayına giren Altay Bayındır ile orta nokta bulamıyor, farklı formülleri devreye sokuyor.

Yönetim, son olarak yabancı kaleci arayışına başladı. Sloven file bekçisi Samir Handanovic gündeme geldi. 38 yaşındaki kalecinin, Inter ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bonservisini alma ihtimali beliren Handanovic'le opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma üzerinde görüşülüyor.

ARKADAŞINI MENAJER YAPTI

Altay’a bakış açısının değişmesine neden olan olayların sır perdesi de aralandı. Fenerbahçe, son olarak teklifini 1 milyon Euro'ya çıkarsa da oyuncu 2 milyon Euro'da ısrar etti. Altay'ın, kulüple görüşmelere profesyonel menajer olmayan bir arkadaşını temsilci olarak göndermesi de Başkan Ali Koç'un tepkisini çekti.