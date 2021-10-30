Fenerbahçe’de Altay, Gustavo ve Valencia şoku! Ağlayarak çıktı…

Fenerbahçe ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü Konyaspor deplasmanında ikinci yarıda da sakatlıklarla sarsıldı. Kaleci Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Valencia karşılaşmaya devam edemedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de üst üste sakatlık şoku yaşandı. Maçın henüz başında 10 dakikada 2 gol birden yiyerek şoka giren Fenerbahçe’ye bir şok da ikinci yarıda yaşanılan sakatlıklarla geldi. Konyaspor deplasmanında yenilen 2 golde eleştirilen iki isim kaleci Altay Bayındır ve Luiz Gustavo maça devam edemedi. Son olarak Enner Valencia’nın sahayı sedyeyle terk etmesiyle, oyuncu değişiklik hakkı dolan Fenerbahçe’de teknik ekip ne yapacağını bilemedi.

ÖNCE GUSTAVO KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Sarı lacivertlilerde önce Luiz Gustavo sakatlandı. Kendisini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında kenara geldi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrol sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Gustavo yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.

ALTAY BAYINDIR OMZUNDAN SAKATLANDI

Fenerbahçe’de Gustavo’nun ardından genç filebekçisi Altay Bayındır da ciddi bir sakatlık yaşadı. Omzundan sakatlanan Altay için sağlık ekipleri hemen sahanın içerisine girdi ve genç oyuncuya ilk müdahaleyi yaptı. Buz tedavisi uygulanan Altay Bayındır omzunu tutarak acı içinde gözyaşlarına boğuldu. Oyun alanını ağlarak terk eden Altay Bayındır’a tribünlerden moral alkışı gelirken oyuna genç kaleci Berke Özer dahil oldu.

ENNER VALENCIA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 81. dakikasında Enner Valencia sedye ile kenara taşındı. Fenerbahçeli futbolcu oyuna devam edemedi ve oyuncu değişiklik hakkı dolan Fenerbahçe kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.