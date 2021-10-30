Konyaspor-Fenerbahçe (Canlı Yayın)

Fenerbahçe, Konyaspor maçıyla Süper Lig'de yeniden hayata dönmek istiyor. Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Fenerbahçe, ligin dişli takımlarıdan Konyaspor karşısında galibiyet arıyor. Konyaspor-Fenerbahçe maçının canlı yayın anlatımı, ilk 11'leri ve tüm detayları Sözcü'de!

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Süper Lig’de son iki maçını kaybeden ve liderlik koltuğunu kaybeden Fenerbahçe, bu sezon lige iyi bir giriş yapan ve üst sıraları zorlayan Konyaspor’a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Zorlu maç öncesi Konyaspor 17 puanla 7. sırada, Fenerbahçe 19 puanla 5. sırada yer alıyor.