Fenerbahçe’de Okan Buruk sesleri

Jorge Jesus’un yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atan sarı-lacivertliler, 48 yaşındaki şampiyon hoca Okan Buruk’a teklif götürecek. Buruk’un kabul etmesi bekleniyor.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vitor Pereira'yla 20 Aralık'ta yolları ayıran Fenerbahçe yönetimi, camia ve taraftarın endişesini Okan Buruk'la bitiriyor. Sezon başında düşünülen ancak özel sorunları nedeniyle takım çalıştırmak istemeyen Buruk'a teklif yapılması kararı çıktı. Yöneticilerin büyük çoğunluğu Başakşehir'de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam için olumlu görüş bildirdi. Buruk'un sarı-lacivertlilerden gelecek teklifi kabul etmesi bekleniyor.

YABANCI HOCALAR OLMADI

Jorge Jesus'la yapılan görüşmelerde tecrübeli teknik adamın istediği yüksek maaş sorun oldu. Başkan Ali Koç'un bir başka çalışmak istediği Slaven Bilic'in de Çin'deki kulübüyle mukavele sorununu çözememesi nedeniyle Okan Buruk'ta karar kılındı. Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un 3.5 yıllık döneminde hiçbir hoca ile başladığı sezonu bitirememişti. Buruk'un birkaç gün içinde açıklanacağı ve Adana Demirspor maçında göreve başlayacağı ileri sürüldü.

MAX MEYER KARAGÜMRÜK’E

Sezon başında kadroya katılan Max Meyer ile yollarını ayırmak isteyen F.Bahçe, Alman orta saha oyuncusuna kulüp arıyor. Sarı-lacivertlilerin Meyer'i kiralık olarak Fatih Karagümrük'e önerdiği öğrenildi. İstanbul temsilcisinden yanıt bekleniyor.

CRESPO İN GUSTAVO OUT

Rotasyon oyuncusu olarak sezon başında transfer edilen Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez orta sahası oldu. Gustavo'dan formayı kapan 8 numaralı orta saha hem ofansta hem de defansta takıma katkı sağladı. Son derece disiplinli olan Crespo antrenmanların da en çalışkan ismi. 500 bin Euro yıllık ücret alan Crespo ikinci yarıda da orta sahanın değişmezi olacak. Yüksek maaş alan Luiz Gustavo ile yolların ayrılması gündemde.

NAPOLİ’DEN 18 MİLYON EURO

F.Bahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi transfer etmek isteyen Napoli, bu transfer için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İtalyan teknik adam Spaletti'nin ısrarla istediği Kim için önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 20 milyon Euro istiyor ve iki kulüp arasında pazarlıklar başlayacak.

BUSTOS’DA RAKİP RİVER PLATE

Kanarya’nın gündemine gelen sağ bek Fabricio Bustos için River Plate de devreye girdi. Independiente, Bustos'un haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmak isterken, Arjantinli oyuncunun sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Fener ile River Plate, 25 yaşındaki futbolcu için kapışacak.