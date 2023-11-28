Galatasaray’da Davinson Sanchez üzüntüsü

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildi. 4 haftalık ayrılık öngörülüyor. Bu; Sanchez’in 8 maç kaçırması demek. Gözler Nelsson’da.

Mesut YILDIRIM

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester United ile çok kritik bir sınava çıkacak Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoperin MR sonucunda; sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Sanchez’in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zorlu maç periyodu öncesi gelen bu haber, sarı-kırmızılıları sıkıntıya soktu.

KAAN DA ALTERNATİF

Sanchez’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması, yıl sonuna kadar oynanacak (2 Şampiyonlar Ligi ve iki Fenerbahçe dahil) 8 maç kaçırması anlamına geliyor. Teknik Direktör Buruk bu zorlu süreç öncesi stoper tandemini değiştirmek zorunda kalacak. Aslan'ın hocasının önünde iki seçenek var:

1- Nelsson'un ilk 11'e girmesi ve Torreira ile Kaan'ın merkez orta sahada devam etmesi.

2- Kaan'ın stopere, merkez orta sahaya Sergio Oliveira veya Ndombele'nin geçmesi.

Davinson Sanchez bu sezon iki kulvarda 11 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 1 gol attı. Kolombiyalı stoper, İngiltere'de 3-2 biten Manchester United maçında 2 asist yapmıştı.