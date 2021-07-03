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Galatasaray’da Gedson Fernandes transferi için Burak Elmas devrede

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, zorlu Gedson Fernandes transferi için bizzat devreye girdi. Cimbom’un yeni patronu, Benfica ile masaya oturacak. Portekizli yıldızla anlaşan Burak Elmas, kulübünün şartlarını dinleyecek ve işi sonlandırmak için yüz yüze görüşecek.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 09:29, 03/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da Gedson Fernandes transferi için Burak Elmas devrede

Galatasaray’da Gedson Fernandes transferinde sona yaklaşılıyor. Bir süredir çıkmazda olan görüşmelerin yeniden ivme kazanması ve olumlu yönde seyretmesinde en önemli faktörün Başkan Burak Elmas olduğu ortaya çıktı.

Elmas, aracıları ortadan kaldırıp Benfica ile temasa geçmesinin ardından yeni rotasını da belirledi. Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı,  Portekiz kulübüyle yüz yüze görüşüp bizzat pazarlık masasına oturma kararı aldı.

VADELİ ÖDEME PLANI

Gedson Fernandes ile prensipte anlaşan Burak Elmas, menajerlerin başta Beşiktaş olmak üzere başka takımlara önerilmesi üzerine işi bir an önce bitirme adımı attı. Benfica yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ana çerçevesi ise belli: Kiralık değil satın alma. Portekiz kulübü, Gedson'u satmak istiyor. Galatasaray da şartları görüşmek için randevu aldı. Elmas'ın çantasında vadeli bir ödeme planı bulunuyor. Taraflar hafta başında bir araya gelip süreci hızlandıracak.

BENFICA’DA İDMANDA

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Benfica'nın antrenman kadrosunda Gedson Fernandes de yer alıyor. Gedson, Teknik Direktör Jorge Jesus'un geniş kadrosunda yer alıyor.

Beşiktaş Galatasaray Portekiz yüz yüze