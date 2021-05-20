Gaziantep FK Erol Bulut’u resmen açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir görüşme halinde olduğu Erol Bulut ile her konuda anlaşma sağladı. Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut, Başkan Vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci’nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE İLE YOLLARI AYIRMIŞTI

Gaziantep FK ile üç yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut, ligin 32. haftasında 1-1 sona eren Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. Sarı-Lacivertlilerin başında 34 maça çıkan Erol Bulut, bu maçlar 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı. Daha önceki sezonlar ise Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor çalıştırmıştı.