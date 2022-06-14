Lincoln’e hayatının fırsatı!

2015’te ‘dünya futboluna damga vuracak 50 futbolcu’ arasında gösterilen Lincoln Henrique kaybolmanın eşiğine gelen kariyerini sarı-lacivertlilerde, Jorge Jesus liderliğinde diriltecek.

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Fenerbahçe adına sezonun ilk transferi olan Lincoln Henrique dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Burada sarı-lacivertli yöneticiler ve teknik heyet ile görüşecek Lincoln, imzayı atacak.

Anlaşmanın sağlandığını açıklayan Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Santa Clara'ya 3.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği ortaya çıktı. Anlaşmada sonraki satış kârından yüzde 15 pay bulunacak.

Ayrıca sarı-lacivertliler, Portekiz ekibine de bir de genç oyuncu kiralayacak. Lincoln, 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İlk sezon için 750 bin Euro garanti ücret alacak. Sarı-lacivertliler, sambacının, son dönemde pek çok genç ismi parlatan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus tedrisatında patlama yapacağını düşünüyor.

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