MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa dilekçesini TFF'ye sundu. 2022 yılında göreve getirilen Sabri Çelik, üçüncü başkanlık dönemini tamamlayamadan istifa etti.

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu, son dönemde artan eleştiriler üzerine istifa etme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki binasına giden ve dilekçesini veren Sabri Çelik’in ve yönetiminin istifası TFF yönetimi tarafından kabul edildi.

Son 10 yılda sekizinci kez başkan değiştiren MHK’da, 2022 yılında Ferhat Gündoğdu’nun yerine Sabri Çelik’i göreve gelmişti. Daha önce 2004 ve 2019 yılları arasında MHK başkanlığı yapan Sabri Çelik, 2019’da 5 ay görevde kalmıştı.

MHK’nın son 10 yılında 6 farklı isim başkanlık yaparken, Yusuf Namoğlu (2014-2016), Kuddusi Müftüoğlu (2015), Sabri Çelik (2019), Zekeriya Alp (2019), Serdar Tatlı (2020) ve Ferhat Gündoğdu (2021) MHK başkanlığı görevini yürüten isimler oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

İSTİFA EDEN SABRİ ÇELİK’İN YÖNETİM KURULU

Sabri Çelik başkanlığındaki MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyordu: “Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu”