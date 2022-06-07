Ozan Tufan için Hull City iddiası! Büyük oranda anlaştı…

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Watford'da kiralık oynadıktan sonra dönen ve İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a yeniden Premier Lig yolu gözüktü.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Ozan Tufan’ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için son düzlüğe geldi. 27 yaşındaki futbolcu için Hull City ile görüşmeler yapan Fenerbahçe, bonservis konusunda İngiliz ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı.

Ozan Tufan da, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp ile her konuda anlaşma sağladı ve transfer için artık takımlar arasındaki son pürüzlerin giderilerek imzaların atılması bekleniyor.

GERİ DÖNDÜ 7 MAÇ OYNADI

Fenerbahçe’de geçen sezon başında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan, Premier Lig’den Watford’a kiralanmıştı. Watford’da süre almakta zorlanan 27 yaşındaki futbolcu, Pereira’nın da gitmesiyle devre arasındaki transfer döneminde yeniden sarı-lacivertlilere geri dönmüştü. Watford'tan döndükten sonra ligde yalnızca 7 maçta forma giyen Tufan, İsmail Kartal döneminde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR

2015 yılında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Ozan Tufan’ın, sarı-lacivertli kulüple mukavelesi ise gelecek yaz sona eriyor.