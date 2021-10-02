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Sergen Yalçın atıldı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Yayınlanma: 20:04 - 02 Ekim 2021 Güncellenme:
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Sergen Yalçın atıldı

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşmada ilk yarının son anları oynanırken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın 44. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Can Bozdoğan yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçı devam ettirdi. Sergen Yalçın, hakemin devam kararına yoğun itirazda bulundu. Sözlü itirazla da yetinmeyen Sergen Yalçın, oyun alanının içine girerek, yerden kalkamayan Can Bozdoğan’ın tedavisi için taca atılmak istenen top saha dışına çıkmadan, sert bir şekilde vurdu. Bunun üzerine Yaşar Kemal Uğurlu, Sergen Yalçın’a kırmızı kart gösterdi.

Fotoğraf: Hüseyin Çağlar

Sergen Yalçın, yaptığı bu hareket sonrası iki maç ceza alması halinde Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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