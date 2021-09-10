Son dakika | A Milli Takım’da Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi 1 Haziran 2019'da başlayan Güneş’in, milli takım serüveni 832 günün ardından sona erdi.

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A Milli Takım’da Şenol Güneş dönemi sona erdi… A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda’ya deplasmanda 6-1’lik skorla mağlup oldu. Tarihe geçen bu yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş’in milli takımdaki geleceği tartışma konusu haline gelmişti.

Dün Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı görüşmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ HEP TARTIŞILDI

Şenol Güneş’in EURO 2020’deki kötü performansın ardından maaşı tartışılmaya başlanmıştı. Sözleşmesini Türk lirası üzerinden yaptığını belirten Güneş’in tazminatı da merak konusu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapılan toplantıda istifa opsiyonunu da masaya koyan Güneş’in ayrılığında rakam hakkında bilgi verilmedi.

Şenol Güneş’in TFF’den aldığı aylık miktar 266 bin euro. Sözleşmesinde özel bir madde yoksa TFF’nin bugün fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro. Türk Lirası olarak 52.5 milyon TL. TFF ile sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiasına göre ise erken fesih halinde Şenol Güneş’in tazminatı 30 milyon TL.

A Milli Takım teknik direktörlüğü için ismi geçenler arasında Başakşehir’i şampiyon yapan ve şu anda boşta olan Okan Buruk ismi geçiyor.

TFF’den yapılan açıklama şöyle;

“A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.”

GÜNEŞ İLE 32 MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynadığı iki karşılaşmada elde ettiği 4 puanla yankı uyandırmıştı. 8 Haziran 2019'da rakibini Konya'da oynanan müsabakada 2-0 mağlup eden Türkiye, Fransa deplasmanından ise 14 Ekim 2019'da 1-1 beraberlikle ayrıldı. Milliler, grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, tek yenilgisini İzlanda'ya konuk olduğu mücadelede 2-1'lik skorla elde etti.

EURO 2020 HÜSRANA DÜŞTÜ

Büyük umutlarla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden milli takım, adeta hüsrana uğradı. İtalya, İsviçre ve Galler ile birlikte A Grubu'nda yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 3 maçtan puan çıkaramadan turnuvaya veda etti. Ağlarında 8 gol göre ay-yıldızlılar, rakip ağları ise sadece 1 defa sarstı.

Milliler, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0, İsviçre'ye de 3-1 mağlup oldu.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ İYİ BAŞLADI, KÖTÜ DEVAM ETTİ

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Cebelitarık ve Letonya ile eşleşen A Milli Takım, elemelere 24 Mart 2021'de Hollanda karşılaşmasıyla start verdi. Şenol Güneş idaresindeki milli takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 4-2 kazanarak flaş bir başlangıç yaptı. Söz konusu maçtan 3 gün sonra grubun bir başka güçlü takımı Norveç'i de İspanya'da 3-0'la geçen kırmızı-beyazlı ekip, 30 Mart 2021'de ise yine Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yla 3-3 berabere kaldı.

Elemelerin ikinci aşamasına 1 Eylül 2021'de Beşiktaş Park'ta oynanan Karadağ maçıyla başlayan A Milli Takım, 2-0 önde olduğu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 4 Eylül'de konuk olduğu Cebelitarık'ı 3-0 yenen Milliler, 3 gün önce dış sahada Hollanda'ya 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Ay-yıldızlıların kalan 4 maçı şöyle;

8 Ekim | Türkiye – Norveç

11 Ekim | Letonya – Türkiye

13 Kasım | Türkiye – Cebelitarık

16 Kasım | Karadağ – Türkiye