Süleyman Soylu ile Yüksel Yıldırım arasındaki tartışmaya Ömer Çelik de dahil oldu: Atılan bütün iftiralara rağmen…

TFF 1. Lig’de son haftaya lider olarak giren Adana Demirspor’un maçlarına seyirci alınması futbol gündemine oturmuştu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Adana Demirspor maçlarına seyirci alınmasına tepki göstermiş ve “Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. Polise ‘Başka takımın taraftarları neden giriyor' dedim. ‘Süleyman Soylu’nun oğlu… Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor’ dediler” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatları aracılığıyla Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yüksel Yıldırım ise daha sonra yanlış anlaşıldığını belirten bir açıklama yayınlamıştı. Süleyman Soylu ile Yüksel Yıldırım arasında yaşanan tartışmaya Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dahil oldu.

“Sadece bir maç kaldı”

Ömer Çelik, Adana Demirspor'un son bir maçı kaldığını şimdiye kadar teknik heyet oyuncular büyük bir başarı sergileyerek şampiyonluğa yaklaştığını belirtti. Çelik, ”Sadece bir maç kaldı. Şimdi hepimizin Adana Demirspor'umuza var gücümüzle destek çıkma zamanı. Adana Demirspor'a moral verme zamanı, daha da cesaretlendirme ve teşvik etme zamanı. Adana Demirspor'u şampiyon olarak görme zamanı geldi. Yılların özlemi sona erecek” diye konuştu.

Ömer Çelik, ”Adana Demirspor inşallah şampiyon olacak. Nereden biliyoruz, şimdiye kadar iyi oynadı. Gayet iyi oynuyor. Bileğinin hakkıyla maç kazanıyor. Gayet iyi performans gösteriyor, gayet güçlü bir şekilde oynuyor. Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor. İyi futbol oynuyor, futbolun en iyisi oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor” açıklamasında bulundu.

“Bütün bir şehri Adana Demirspor'la boyayalım”

Ömer Çelik, takıma herkesin destek olması gerektiğini vurgulayarak, ”Futbolcularımızı cesaretlendirmemiz lazım, futbolcularımıza moral vermemiz lazım. Takımımıza moral verip teknik heyete sahip çıkmamız lazım. Onun için bir maça sayalı günler kaldı. Hep beraber balkonlarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım, arabalarımıza asalım. Bütün bir şehri Adana Demirspor'la boyayalım. Adana Demirspor'a en büyük desteğimizi şampiyonluk yolunda verelim“ ifadelerine yer verdi.

“Seneye çifte şampiyonluk kutlayacağımızdan eminim”

Ömer Çelik, ”Adanaspor'umuz da mevcut pozisyonunu koruyor. İnşallah seneye hep beraber göreceğiz ki hem Adana Demirspor bayraklarıyla hem Adanaspor bayraklarıyla seneye çifte şampiyonluk kutlayacağımıza eminim. Seneye hem Adana Demirspor'un şampiyonluğunu ve Adanaspor'un şampiyonluğunu kutlayarak çifte şampiyonluk kutlayacağız” sözlerini sarf etti.

Ömer Çelik son olarak, ”Şimdi şampiyonluğa bir maç kalmışken Adana Demirspor'a desteğimizi göstermek için her tarafı Adana Demirspor bayrağı ve renkleriyle süsleyelim. Bütün bir şehirde Adana Demirspor'un bayrağını dalgalandırarak takımımıza sahip çıkalım” dedi.