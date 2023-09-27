Süper Lig’de bir ayrılık daha! Samsunspor’da Hüseyin Eroğlu dönemi bitti

Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Eroğlu, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 5 maç sonunda 1 puanla son sırada kalınca teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Eroğlu, Samsunspor’u 11 yıllık hasretin ardından şampiyon olarak Süper Lig’e taşımıştı.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğlu’na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

4. TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Eroğlu, Süper Lig’de bu sezon görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.

Süper Lig’de ilk ayrılık Başakşehir’de Emre Belözoğlu ile yaşanmıştı. Ardından Çağdaş Atan, Kayserispor’dan ayrıldı ve son olarak İstanbulspor’da Fatih Tekke görevi bırakmıştı.