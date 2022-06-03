Süper Lig’de ‘İstanbul’ havası! 58 yıl sonra 8 takım…

Süper Lig'de uzun bir süre sonra bir ilk yaşanacak... Gelecek sezon 19 takımla sürecek lig yarışında 58 yıl sonra 8 İstanbul takımı yer alacak. İstanbul ekipleri 36 maçın 25'inde şehir değiştirmeyecek.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’e son bileti Bandırmaspor’u 2-1 yenerek alan İstanbulspor 2004-05 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek. İstanbulspor’un uzun yıllar sonra Süper Lig’e dönmesiyle birlikte 1963-64'ten bu yana ilk kez en üst ligde sekiz İstanbul takımı yer alacak.

Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig’de 58 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor, Kasımpaşa ve İstanbulspor aynı şehrin takımı olarak en üst ligde boy gösterecek.

36 MAÇIN 25’İ İSTANBUL’DA OYNANACAK

1963-64 sezonunda ligde 3 büyükler dışında yine İstanbulspor, Kasımpaşa, Beykozspor, Beyoğluspor ve Feriköy yer alıyordu. Yıllar sonra bir benzer hikayeyi yaşayan Süper Lig’de artık Başakşehir, Karagümrük ve Ümraniyespor var.

Süper Lig’in 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe son maçta Galatasaray ile 0-0 kalarak, Beşiktaş’ın 1 puan önünde ligi şampiyon olarak tamamlamıştı.

İstanbul ekipleri 2022-23 sezonunda oynayacakları 18 maçın 7’sinde şehir dışına çıkmayacak ve 25’er maç İstanbul’da oynanacak. 8 İstanbul takımı 11 kez şehir dışına deplasmana gidecek. Bu deplasmanlar şöyle olacak;

Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep, Giresun.