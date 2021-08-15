Süper Lig’in ilk haftasında teknik direktör ayrılığı: Kasımpaşa, Şenol Can’ı gönderdi

Ve Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı ligin 1.haftası bitmeden yaşandı! Kasımpaşa, Şenol Can ile anlaşarak yollarını ayırdı.

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Süper Lig’de yeni sezona Hatayspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılarak başlayan Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Henüz ilk haftanın 3. maç gününde İstanbul ekibi, Süper Lig’in klasikleşen teknik direktör ayrılıklarından bir tanesine daha imza attı.

Kasımpaşa Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

“KAMUOYUNA DUYURU

Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş.”