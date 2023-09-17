TFF, Stefan Kuntz’un görevine son verdi

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu uzun süredir koltuğu sallanan ve son olarak mağlup olduğumuz Japonya hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamalarla futbolcuları hedef alan teknik direktör Stefan Kuntz’un görevine son verdi.

DHA’nın geçtiği habere göre; A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

EURO 2024 İÇİN EKİM AYI KRİTİK!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlılar ardından 15 Ekim'de Letonya'yı konuk edecek.

D Grubu'nda 5 maç yapan Türkiye 10 puanla 2. sırada yer alırken, 1 maç eksik olan Hırvatistan aynı puanla lider durumda. 5'er maç oynayan Ermenistan ile Galler de 7'şer puanla 3 ve 4. sırayı paylaşıyor.

2010'DAN BU YANA 6. HOCA

Ermenistsan beraberliği ve Japonya hezimetinin ardından iplerin koptuğu basın toplantısı ile Stefan Kuntz'un kamuoyu önündeki çöküşü de geldi.

Kuntz'un sözleri kadar oyuncularını suçlaması da ciddi durumu gözler önüne serdi. Milli takımdaki Alman modeli çöktü. Saha içi kadar saha dışı sorunlar da Ay-Yıldızlıların bunalımda olduğunu gösterdi. Türkiye'nin durumunu gösteren en iyi tablo ise şu: Kuntz, millilerin 2010'dan bu yana 6. hocası…

FUTBOLCULAR DA TERİM’İ İSTİYOR

Daha önce 3 dönem A Milli Takım'ı çalıştıran Fatih Terim üzerinde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Bazı milli futbolcularla da konuşulduğu ve onların da Terim'i istediği sızan bilgiler arasında. TFF yönetiminin Ankara'ya da konuyu bildirdiği ve Terim için onay aldığı iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde Stefan Kuntz ile yolların ayrılıp Terim'in göreve başlamasının çok yüksek bir ihtimal olduğu konuşuluyor.