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Ülke puanı sıralaması… UEFAA ülke puanı Türkiye son durum ne?

Ülke puanı, Avrupa kupalarına katılacak temsilci sayımızın belirlenmesinde etkili olurken aynı zamanda kulüplerimizin de başlama aşamasını belirliyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yoluna devam ettiği Avrupa kupalarında bu sezon 9. sıraya kadar yükselinirken, Türkiye ülke puanı 35,600 oldu. Fenerbahçe Nordsjaelland karşısında kazanması halinde hem galibiyet nedeniyle 2 puan kazanacak hem de gruptan çıkma garantisiyle 1 bonus puan elde edecek, böylece ülke puanı katkısı bu sezon 3'ten, 3.75'e yükselecek.

Yayınlanma: 19:33 - 30 Kasım 2023 Güncellenme:
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Ülke puanı sıralaması… UEFAA ülke puanı Türkiye son durum ne?

Ülke puanı, üç temsilcimizin de Avrupa’da oynadığı maçlarda kazandığı puanlarla birlikte artıyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek takım sayısı ve turnuva aşamasını belirleyen ülke puanı sıralamasında Türkiye, İskoçya’nın üzerinde 9. sıradaki yerini koruyor.

UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

SıraÜlkePuanı
1İngiltere95.428
2İspanya82.614
3İtalya78.712
4Almanya77.624
5Fransa57.664
6Hollanda57.500
7Portekiz50.482
8Belçika43.000
9Türkiye35.600
10İskoçya33.250
11İsviçre31.575
12Avusturya31.400

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA turnuvalarında;

Gruplarda

galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan

Elemelerde

Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.

Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.

Nordsjaelland Fenerbahçe maçında temsilcimizin kazanması halinde galibiyetten dolayı +2 puan alacak, bunun yanı sıra +1 bonus puan elde edecek. Fenerbahçe’nin kazanarak tur atlaması halinde bu yıl ülke puanına katkısı 3 puandan, 3.75’a yükselecek.

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