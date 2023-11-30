Ülke puanı sıralaması… UEFAA ülke puanı Türkiye son durum ne?
Ülke puanı, Avrupa kupalarına katılacak temsilci sayımızın belirlenmesinde etkili olurken aynı zamanda kulüplerimizin de başlama aşamasını belirliyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yoluna devam ettiği Avrupa kupalarında bu sezon 9. sıraya kadar yükselinirken, Türkiye ülke puanı 35,600 oldu. Fenerbahçe Nordsjaelland karşısında kazanması halinde hem galibiyet nedeniyle 2 puan kazanacak hem de gruptan çıkma garantisiyle 1 bonus puan elde edecek, böylece ülke puanı katkısı bu sezon 3'ten, 3.75'e yükselecek.
Ülke puanı, üç temsilcimizin de Avrupa’da oynadığı maçlarda kazandığı puanlarla birlikte artıyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek takım sayısı ve turnuva aşamasını belirleyen ülke puanı sıralamasında Türkiye, İskoçya’nın üzerinde 9. sıradaki yerini koruyor.
UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI
|Sıra
|Ülke
|Puanı
|1
|İngiltere
|95.428
|2
|İspanya
|82.614
|3
|İtalya
|78.712
|4
|Almanya
|77.624
|5
|Fransa
|57.664
|6
|Hollanda
|57.500
|7
|Portekiz
|50.482
|8
|Belçika
|43.000
|9
|Türkiye
|35.600
|10
|İskoçya
|33.250
|11
|İsviçre
|31.575
|12
|Avusturya
|31.400
ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?
Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.
Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.
ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
UEFA turnuvalarında;
Gruplarda
galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan
Elemelerde
Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.
Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.
Nordsjaelland Fenerbahçe maçında temsilcimizin kazanması halinde galibiyetten dolayı +2 puan alacak, bunun yanı sıra +1 bonus puan elde edecek. Fenerbahçe’nin kazanarak tur atlaması halinde bu yıl ülke puanına katkısı 3 puandan, 3.75’a yükselecek.