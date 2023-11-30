Ülke puanı sıralaması… UEFAA ülke puanı Türkiye son durum ne?

Sıra Ülke Puanı 1 İngiltere 95.428 2 İspanya 82.614 3 İtalya 78.712 4 Almanya 77.624 5 Fransa 57.664 6 Hollanda 57.500 7 Portekiz 50.482 8 Belçika 43.000 9 Türkiye 35.600 10 İskoçya 33.250 11 İsviçre 31.575 12 Avusturya 31.400

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA turnuvalarında;

Gruplarda

galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan

Elemelerde

Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.

Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.

Nordsjaelland Fenerbahçe maçında temsilcimizin kazanması halinde galibiyetten dolayı +2 puan alacak, bunun yanı sıra +1 bonus puan elde edecek. Fenerbahçe’nin kazanarak tur atlaması halinde bu yıl ülke puanına katkısı 3 puandan, 3.75’a yükselecek.