Bu yazıyı Adalet Bakanı Akın Gürlek ve onu Bakanlığa atayan, partisinin adı “Adalet ve Kalkınma” kelimeleri ile başlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan okusun diye yazıyorum. Akın Gürlek İstanbul’da yargıçlık yaparken beni de 2.5 yıl yargıladı. Duruşma sırasında; “Sen çok okunan bir yazar olduğun için yazından ötürü burada yargılıyoruz” diye iltifat (!) da etmişti. Bana 5 yıl 8 ay hapis (yatarı 3.5 yıl) cezası verdi. Yüksek mahkeme, “Bu dava yanlış kurulmuş, kanıtları tutarsız” diye esastan bozdu.

Yazım aklandı.

Kalemim temiz.

★★★

Biz “Temiz Toplum- Temiz Siyaset- Hortumculuğu kazıyıp bitirmiş Türkiye” arayan, isteyen, arzulayan insanlarız.

Hayatın yaptığına bak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanlarda toplanmış derya kalabalığın önünde çok açık, seçik, herkesin anlayacağı cümlelerle Adalet Bakanı’nı “Tapusu çok! Adaleti Az!” anlamına gelen kelimelerle anlatıp suçladı.

Belgeler gösterdi.

Tapu kimlikleri sundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ in hakimlik yaptığı sırada gördüğü çoğu siyasi bağlantılı dava sonunda verdiği kararların, yüksek mahkemelerden döndüğünü anlattı. Aynı yıllar içinde sahip olduğu tapu sayısının ise 12’ye çıktığını söyledi.

★★★

Adalet Bakanı Akın Gürlek de; “Bu tapular düzmece. Benim 12 tapum yok. 4 tapum var. İddialar hayal ürünü. Dava açacağım” diye özetleyeceğim açıklama yaptı. Dava açacak. Hakim, Özgür Özel’e getir belgileri diyecek. Bu belgelerin doğru olup olmadığını tapu kayıtlarından inceleyecek. Kararını verecek. Dava üst mahkemelere gidecek.

En az 4 yıl sürer.

4 yıl boyunca Adalet Bakanı için meydanlarda silme insan önünde söylenmiş; “Adaleti Az! Tapusu Çok!” lekesi hep varlığını koruyacak. Nitekim iktidar partisi yanlısı TV’lerde program yapan gazeteciler, “Özgür Özel’in tapu belgelerini kimden aldığı” üzerine konuşuyorlar. Bu gazeteciler konuyu “tapu belgelerini kim sızdırdı noktasına düğümleyip” Adalet Bakanı’nı koruyormuş gibi yaparak aslında Bakan’a terbiyesizlik ediyorlar.

★★★

Tapu numarasını, gizlice aldı. Şundan aldı. Bundan aldı. Bunun önemi yok. Bu tapular gerçek mi; Adalet Bakanı’nın sonradan 8’ini sattığı 12 ya da 16 tapusu oldu mu? Özgür Özel’in meydanlarda belge göstererek iddia ettiği gibi “bu tapuların elde edilmesi sırasında ayda 2 milyon TL taksit ödemesi” yapıldı mı? Lüks konut yapan şirketin “taksit ödeme kayıtları” doğru mu? Adalet Bakanı, bakan yapılmadan önce İstanbul’a başsavcı olarak atanınca ona Boğazda lojman niyetine yalı mı, yalı dairesi mi, villa mı tahsis edildi? Bu yalı lojmanın dekore edilmesi için 62 milyon TL harcandıysa bu para hangi devlet ya da özel sektör kaynağından karışlandı?

Halk bunu bilmek ister.

★★★

Toplum; “Adaleti az! Tapusu Çok!” anlatımına “Akın Gürlek- Özgür Özel siyasi savaşı” olarak bakmıyor; “Temiz Toplum- Hortumculuğu bitirmiş Türkiye” açısından bakıyor.

Benim bir önerim var.

Adalet Bakanı ile partisinin adında “Adalet” yazan Cumhurbaşkanı fiziki gerçeği, mahkemelerde yıllarca sürüncemeye sokmadan toplumun bilgisine sunabilirler. Akın Gürlek Adalet Bakanlığı’ndan istifa eder. Ya da en doğrusu Cumhurbaşkanı onun “istifa etmesini” ister. Bu iktidarın atadığı hakimler ve savcılar ile değil bütün 86 milyon halkın “yürekten inanıp evet” diyeceği tarafsız hukuk adamlarından bir yeni kurum yaratılır. Bu ülkede herkesin “evet” diyeceği hukuk adamları var.

Bu tarafsız kurum!

Gerçeği araştırır.

Temiz Toplum!

Hortumsuz Türkiye!

Böyle kurulur.

★★★

Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’nın atamalarını yaptığı bu düzende hakimler ve savcılara “sen bizim davamıza bak, tapular gerçek mi bul” denilirse bu aldatmaca olur!

Toplum bunu yutmaz.

Partinizi sandığa gömer.

ANAP’ı gömdü. DYP’yi gömdü. MHP’yi gömdü. DSP’yi gömdü. Sizi de gömer.