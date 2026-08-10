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TBMM gündemindeki “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” yani “Çerçeve Yasa Teklifi” üzerindeki tartışmalar, teklifin içeriğinin ortaya çıkmasıyla daha çok tartışılır hale geldi. Sürece ilk günden bu yana karşı duran İYİ Parti, Adalet Komisyonu’nda da tüm milletvekilleri ile birlikte itirazlarını dile getirdi. Bugün yapılacak görüşmelerde de İYİ Parti’nin kararında bir değişiklik olmayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görüşme öncesi SÖZCÜ’nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

TESLİMİYET BELGESİ

-ÖZTÜRK: Genel Kurul’daki görüşmelerde tavrınız nasıl olacak?

-DERVİŞOĞLU: Bu metin toplumsal bütünleşme değil; milletin iradesini ve devletin ciddiyetini daraltan bir teslimiyet belgesidir. Hukuki adıyla bu teklif, terör örgütü mensuplarına imtiyaz sağlayan bir “Örtülü Af” düzenlemesidir.

O sebeple itiraz ediyoruz. Sayısal olarak engelleyemeyebiliriz. Ama Genel Kurul’da da hakikati yüzlerine yüzlerine söyleyeceğiz.

Müsavat Dervişoğlu

ÖRTÜLÜ AF DÜZENLEMESİ

- Ama İktidar bunun bir af olmadığını, sadece erteleme olduğunu söylüyor.

-Bu ambalajlama Anayasaya karşı bir hiledir! 5 ve 6. maddelerde 5-10 yıllık erteleme süresi terör suçu işlenmeden geçirildiğinde, davanın düşmesine ve cezanın çekilmeden “infaz edilmiş sayılmasına” karar veriliyor. Mahkûmiyetin sonuçlarını ortadan kaldıran her düzenleme Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre Özel Af’tır. Burada hukuk tersine işletilip terör suçlularına özel “Dost Ceza Hukuku” uygulanmaktadır.

-Bu sürecin en temel yanlışı nedir?

- Dünyada terör örgütlerin tasfiyesinde tüm devletler, devletin ve ülkenin onurunu gururunu gözeterek hareket etmiştir. Örgüt silahı bıraktıktan, dağıldıktan sonra yasal düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bizde süreç tam tersi işliyor. Önce yasal düzenleme yapılıp, ardından örgütün silah bırakması ve dağılması ümit ediliyor.

Bakın’ ümit ediliyor’ diyorum. Bir devlet bu şekilde hareket etmez. Terör örgütü diz çöktürdü gibi bir algı yaratılmasına asla izin vermez.

SORUMSUZLUK ZIRHI

- Yasa teklifinin 1. ve 3. maddelerindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı ve idari “Kurul” izni şartını nasıl yorumluyorsunuz?

- Bu açık bir anayasal yetki gaspıdır. Anayasamızın 7. Maddesine göre yasama yetkisi devredilemez. Ayrıca 118’inci maddeye göre de MGK sadece danışma organıdır. Meclis’in kanununun uygulanmasını MGK kararına bağlamak yasama yetkisini yürütmeye devretmektir.

-10. maddedeki sorumsuzluk zırhı hakkında ne diyeceksiniz?

-Görevlilere sınırsız cezasızlık zırhı getiriliyor. Ama bir gerçeği hatırlatmak isterim. 12 Eylül darbecileri de anayasaya geçici bir madde koyup kendilerini koruduklarını sandılar. Sonra da bu iktidar döneminde açılan davada yargılanıp ceza aldılar. Yani böylesi bir ihanete örülecek koruma zırhı günü geldiğinde işe yaramaz.

VAHİM STRATEJİK KÖRLÜK

-Bölgesel gelişmeler ve jeopolitik riskler açısından tablo bize ne söylüyor?

- Orta Doğu’da sınırlar yeniden çizilmek isteniyor. İran, Irak ve Suriye hattındaki hareketlilik ortadadır. İktidar konuyu küçük bir koltuk veya seçim hesabıyla okuyor. Bu sığlıkla da emperyal güçlerin büyük hesaplarına alet oluyorlar.

PKK “Türkiye’de silah bırakıyor” yalanı söylenirken, Suriye’deki YPG ve İran’daki PJAK silahlanmaya devam ediyor. Devletin bir eli YPG’yi tehdit görürken diğer eli PKK’ya af getiriyor. Bu vahim bir stratejik körlüktür.

-TBMM Genel Kurul toplantısı öncesi mesajınız nedir?

- İYİ Parti olarak komisyonda 12 maddenin tamamına ret oyu kullandık. Genel Kurul’da da “HAYIR” diyeceğiz. Milletvekillerine sesleniyorum: Anayasa ve vatanın bütünlüğü üzerine ettiğiniz yemini çiğnemeyin. Bu teslimiyet belgesine el kaldıranları tarih ve millet affetmeyecektir.

‘Teklifi görmeden atılan imzalar geçersizdir’

TBMM’de görüşülecek yasa teklifini, 360 milletvekili görmeden, içeriğini bilmeden imzalamıştı. Danıştay emekli Başsavcısı, Atatürkçü Düşünce Derneği önceki Genel Başkanı Tansel Çölaşan, “Yasa teklifini görmeden verilen imzalar GEÇERSİZDİR.Çerçeve yasa, referanduma sunulmalı, halk iradesi ortaya konulmalı” dedi. Çölaşan şunları ekledi:

“PKK’nın başı Abdullah Öcalan Lozan’ı tanımadığını söyler. Çünkü Lozan’la ULUS devlet kurulmuştur. Öcalan, 1924 Anayasasını sevmez. Çünkü ulus devletin KURUCU anayasasıdır. Bugün, çerçeve yasa için ‘Cumhuriyetin ilanı kadar önemlidir’ diyor. Neden? Cumhuriyetin kurucu iradesini hedef alıyor da ondan.

Kürt kardeşlerimiz sanmasınlar ki Türkiye’yi bölünce Irak ve İran Kürtleriyle birleşip Kürt devleti kuracaklar, Büyük Ortadoğu Projesi’nde (BOP) bağımsız Kürdistan YOK. Büyük İSRAİL var. Bölünmüş Türkiye de ancak Amerikan emperyalizmine hizmet ettiği sürece var.”