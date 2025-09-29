İşkenceye devam. Hangi açıdan? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını seyrederken çektiğimiz acıdan. Hareket yok, pozisyon yok. Al gülüm, ver gülüm. Sonuç hikaye! Tesirli değiller. Yan top, geri top.

Koca bir 45 dakika seyrediyoruz, bir tane pozisyon var. O da Antalyaspor’un. Gol yapamadılar. İkinci yarıyı izliyoruz yine bir tane etkili pozisyon var bu kez Fenerbahçe’den, onlar da gol yapamadılar. Sonra da penaltı var. Öyle bir penaltı ki, Antalyalı futbolcu rakibin kafasına kadar ayağını uzatıp topa vuruyor ama vurduktan sonra o ayaktan bir temas Fenerli oyuncunun kafasına geliyor mu? Naklen yayında 5-6 kişi seyrettik, bir türlü karar veremedik. Çekim rezalet. Rejideki arkadaş pozisyonu büyütürse ancak o zaman karar veririz. Eğer temas varsa penaltı, yoksa endirek vuruş olması gerekirdi.

Fenerbahçe’nin en iyi adamı kim veya var mı? Bence yok. Antalyaspor’da var mı? Onlarda da yok.

Fenerbahçe olarak iç sahada bu kadar top kaybı yapıyorsan, senin seyircin rahatlayamaz, oh diyemez. Mesela Kerem, mesela Talisca ve Brown. O toplar ne şartlarda kazanılıyor sizler bozuk para gibi harcıyorsunuz. Kerem şu ana kadar oynadığı oyunla hayal kırıklığı.

Fener’de yeni yönetim geldi, haberler çıkmaya başladı: “Tedesco’nun önünde üç maç var, kazanamazsa gider” diye. Bu havaya girildiyse adamın gitmesi lazım. Çünkü adam rahat olmayacak. Aykut, ‘Demokles’in Kılıcı’ gibi adamın kafasının üzerinde duracak. Sadettin Saran başkanlığı neden kazandı? Ali Koç’un büyük hatalarından. Yoksa esamesi okunmazdı. Peki bu teknik adamı ve futbolcuları kim aldı? Ali Koç yönetimi. O zaman sen başkan oluyorsan bir şeyleri değiştireceksin. Tabii ki akıllıca, telaşla değil. Dinleyeceksin, ekibin iyi olacak, neşteri öyle vuracaksın. Tedesco’nun dün akşam kafası karışıktı, rahat değildi. O atlaması, zıplaması yoktu. Haliyle tesir altında kalıyor.

Maçın hakemi mümkün olduğu kadar oynatmaya gayret etti. Kötü işler de yapmadı.