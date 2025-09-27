Bu yazıyı yazmaya başladığım da dakikalar 82’yi gösteriyordu ve çok enteresan bir tablo var dı. Topla oynamada Alanya yüzde 60’a 40 önde. Alanya 14 şutta 7 isabet sağladı, Galatasaray’ın 2’si isabetli 7 şutu var. Maçın en iyi adamı da Galatasaray kalecisi Uğurcan. Son yıllarda bu kadar kötü bir Galatasaray’ı ilk defa görüyorum. Hakikaten ayıp. Biliyorum çok güzel bir bahane var, ‘3 gün sonra Liverpool ile oynayacağız’ diye.

Ama Galatasaray uzun zamandır iyi futbol oynamıyor. Bakmayın puan farkına, bu işlerde bir çözülme olursa duman olursunuz. Futbol böyle bir oyun. Çorap söküğü gibi gider işler. Galatasaray’da kim iyi diye bakıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Peki kimler kötü diye bakalım o zaman? Hemen sayıyorsunuz Sane, Barış Alper, Sara, Sallai, Eren... Bakın bunlar hemen akla gelen isimler. Alanyalı oyuncular canla başla mücadele ettiler. Maçın bu skorla bitmesi futbol adına Alanya’ya yazık olacaktı öyle de oldu. Bizdeki takımlar psikolojik olarak eziliyor. Alanya bu maçı Galatasaray değil de başka takımla oynasaydı 3-4 gol atardı. Pozisyona girince geriliyorlar ve atacaklarını atamıyorlar.

Yani sağından bakıyorsunuz kötü, solundan bakıyorsunuz kötü, yukarıdan bakıyorsunuz çok kötü Galatasaray. Singo bir parladı, Galatasaray’ın golü de oradan geldi. Sağdan girdi, yemeği pişirdi, İcardi’ye öyle bir top attı ki İcardi de topuğuyla golü attı. Hazır yemeği güzelce yedi. Hakemlik hiçbir şey olmadı. Çünkü Galatasaray hakemi de zorlayamadı. Son yarım saatte maç Alanya ile Uğurcan arasında geçti. Maçı Uğurcan bitirdi ama bu Galatasaray bitmiş ağlayanı yok. İnşallah Liverpool karşısında bu cümleleri yazmayız. Galatasaray’ın oynadığı futbolu tek cümle ile özetler sek: Zavallı futbol.