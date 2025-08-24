Bazı zamanlar vardır, çok özeldir. İnsanlığın tekâmül sürecinde mihenk taşı niteliğindedir. İşte böylesi bir döneme varmak üzereyiz. Ağustos ayı sonlarında etkinleşecek ağır hareket eden gezegenler arasındaki olumlu açılar, adeta yakın geleceğimizin bir fragmanı olarak gördüğümüz 2025 yılının sadece bir başlangıç olarak işlev gördüğünü, 2026 yılında bu enerjinin kendini çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkaracağını gösteriyor.

GEZEGEN DÖNGÜLERİ

Dünya Astrolojisi branşında gerek sağlıklı öngörü yapabilmek gerekse içinden geçilen dönemi politik, jeopolitik, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik açılardan daha iyi anlamak için gezegenlerin ikili ve üçlü döngülerini ve açısal bağlantılarını takip etmek çok önemlidir. Aynı Ay ve Güneş’in fazında olduğu gibi gezegenlerin ikili döngüleri vardır ve buna bazen üçüncü bir gezegen katılır. Bunlar bazen olumlu, bazen de olumsuz açılarla birbirlerine bağlanan gezegenler yoluyla olabilir. Ağır hareket eden gezegenlerin önemli açıları dünyevi olayların en vurgu kazandığı zamanlardır. Aşağıdaki tabloda gezegenlerin ikili döngü ve açılarının işaretlendiği tarihleri görmektesiniz. 2025 yılında başlayan bu ikili döngü ve olumlu açılar, 2026 yılında çok daha etkili olacak.

AĞIR TOPLAR İŞ BAŞINDA!

Güneş sistemimizin ağır hareket eden gezegenlerinden Uranüs ve Neptün arasındaki uyumlu açı hafta boyunca çok etkili olacak. Bu açı 29 Ağustos günü kesinleşiyor. Aşağıda bu ana yönelik astroloji haritasını ve ağır hareket eden, yani Güneş etrafında uzun yörünge çizen Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton arasında 60 ve 120 derecelik açılarla oluşan geometrik açı formunu görmektesiniz.

FARKINDALIK VE AYDINLANMA

Uranüs Neptün olumlu açıları için Astroloji Okulu Yayınlarından çıkan Dünya Astrolojisi kitabımda şöyle diyorum: “Sınırların ortadan kalktığı, yeniliklerin hızlı bir şekilde devreye girdiği reformist bir dönemdir. Hümanist öğeler ön plandadır. Toplumda sınıf ayrılıkları azalır. Aydınlanma enerjisi belirgindir. Farkındalık artar. Mistik ve metafizik konulara, alternatif şifa yöntemlerine, astroloji ve ruhsal çalışmalara ilgi artar. Artistik ve sanatsal konularda yaratıcılık artar, hızlı ve olumlu yönde gelişmeler yaşanır.”

BU YÜZYILIN EN İYİCİL KONFİGÜRASYONU

Fransız astrolog Andre Barbault, Türkçeye çevirdiğimiz ve Astroloji Okulu Yayınları’ndan bastığımız Gezegen Döngüleri kitabında bu konfigürasyon için şöyle diyor: “Bu, yüzyılın en iyicil konfigürasyonu ve iç gezegensel ortaklığı, medeniyetin görkemli yeniden başlangıcının hayrı için çalışacaktır. En eski kutupsal karşıtlıklar arasındaki uyumlu ilişkiyi dahil ediyor; dışsal ve içsel olanı, rasyonel ve ruhsal olanı, aklı ve ruhu... bir araya getiriyor, insan oğlu yaşamı daha yüksek bir seviyede deneyimlerken kendilerine üstün geliyorlar.”

BÜTÜN DÜNYANIN RUH HALİ DEĞİŞECEK!

Astroloji Okulu Yayınlarından çıkan Büyük Mutasyon kitabımızın 102 ve 103.sayfalarında Amerikalı duayen astrolog David Cochrane içinde bulunduğumuz dönemin olumlu açıları için şöyle diyor: “Bütün dünyanın ruh hali dramatik bir şekilde değişecek. Sosyal programların güçlü olacağını öngörüyorum. Acı çeken ülkelerin 2026’dan 2033’e kadar yükseleceğini düşünüyorum. Afrika ve Hindistan’a temiz su sağlanacak, küçük jeneratörler kurmak için güneş enerjisi kullanılacak. Şimdiden yavaş yavaş deneyimlemeye başladık ama bu etki 2026 ve 2033 yılları arasında ana kıtaların tamamına yayılacak. Bu bölgeler yükseltilecek. Yükseltildikleri sürece, üreticilikleri muazzam bir oranda artacak. Eğitim gibi, bilim ve diğer alanlarda daha çok katkı sağlamaya başlayacaklar.”

HÜMANİST VE EŞİTLİKÇİ DÖNEM

Astroloji Okulu eğitmenlerinden Burcu Çakır’ın sorusu üzerine David şu cevabı veriyor: “Hümanist ve eşitlikçi bir dönemi 2024 yılı başında görmeye başlayabiliriz ama muhtemelen 2026–2033 yıllarına kadar etkisini güçlü bir biçimde göstermesi mümkün değil. Yoksul ve tarihinde istismar gördüğümüz ülkeler yukarı doğru kaldırılacak. İhtiyaç sahiplerine temiz su ve elektrik sağlamak için güneş enerjisi gibi yöntemler yaygınlaşacak. Bununla beraber bazen ödün vermek gerekecek ve gelişim yavaş sürecek.” https://www.youtube.com/watch?v=H8E4g_9Qi-U&t=9s

İLİŞKİLER CANLANIYOR!

25 Ağustos akşamı 19:26 itibariyle ilişkiler gezegeni Venüs Aslan burcuna geçiyor. Aslan burcunun sıcak ve candan doğası ilişkilerimize olumlu yansımaya başlıyor. Ardından Venüs’ün Satürn ile uyumlu üçgen açısı kesinleşiyor. İlişkiler ciddiyet kazanmaya, sorumluluklar alınmaya başlıyor. 25 Ağustos’ta Ay-Uranüs üçgeni kesinleşiyor. İlişkilerimiz tazelenmeye ve iyice hareketlenmeye başlıyor. Venüs-Neptün üçgen açısının iyice etkinleştiği 26 Ağustos’ta romantizm ve karşılıklı anlayış açısından olumlu bir atmosfere giriyoruz. Öte yandan, Venüs-Plüton karşıtlığının etkili olacağı 27 Ağustos tarihinde ilişkilerde güç ve ego çatışmalarına açık olabiliriz. Farkında olalım!

ESTETİK VE KİŞİSEL BAKIM

Venüs’ün açılarına dayanarak önümüzdeki haftanın uygun olan ve olmayan günlerine odaklanırsak: 25 Ağustos akşam saatleri ve 26 Ağustos gün boyunca, 30 Ağustos akşam saatlerinde olumlu bir enerji akışı var. Değerlendirebiliriz. 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde ise stresli bir atmosferde olacağız. Kişisel bakım, estetik, güzelleştirme, dekorasyon, alışverişler gibi Venüs doğasındaki işler açısından tercih etmeyebiliriz.

SÖZLERLE ŞİFA

Merkür-Kiron üçgeninin etkili olduğu 30 ve 31 Ağustos tarihleri sözlerle şifa vermek, başkalarını motive etmek, destekleyici konuşmalar yapmak, zihinsel ve entelektüel çalışmalar açısından verimli gözüküyor. Kullanabiliriz.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen tablosuna baktığımızda, Merkür-Uranüs kavuşumunun etkili olacağı 24 Ağustos civarındaki günlerde algı kapasitemizi yükselten bir enerji atmosferinde olabiliriz. Sıra dışı düşünebilme, farklı olanı keşfetme ve yeni bir şeyler ortaya koyma zamanlarını işaret ediyor. 24 ve 25 Ağustos civarında sismik aktivitede artış, etkili depremler görebiliriz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

25 Ağustos Pazartesi günü genelinde ilişkiler açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Akşam saatlerinde engellerle ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Gece saatlerinde ise sosyal ve özel ilişkilerde dayanışma yaratabilir, olumlu sonuçlar alabiliriz. İlişkiler gezegeni Venüs bu gece saat 19:26’da Aslan burcuna geçiyor. İlişkilerin daha sıcak ve spontane akacağı bir sürece giriyoruz.

26 Ağustos Salı akşam saatlerinde gergin ve çatışmalı bir atmosferde olabiliriz. Sıcak, ateşle ilgili şeyler ve yangınlar açısından dikkatli olmak gereken bir gündeyiz. Ama gün genelinde Venüs’ün Satürn ve Neptün ile uyumlu açıları daha baskın olacağından, ilişkilerde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. İlişkilerimizi ciddi bir aşamaya taşıyabiliriz. Romantik açıdan da verimli bir gündeyiz. Değerlendirebiliriz.

27 Ağustos Çarşamba sabahı etkin olacak Venüs-Plüton karşıt açısı bizi ilişkilerde güç ve ego çekişmelerine çekebilir. Tuzaklara düşmeyelim! Kişisel bakım, estetik ve güzelleştirme, dekorasyon gibi Venüs doğasındaki işlerimiz için en azından öğle öncesi saatlerden kaçınabiliriz. Ay-Kiron karşıtlığının etkili olduğu akşam saatlerinde sakarlıklara, kazalara dikkat!

28 Ağustos Perşembe sabah saatlerinde özel ilişkilere dikkat! Güç ve ego çekişmeleri kapımızı çalabilir. Önemli iş ve girişimlerimiz, talep ve başvurularımız için öğle saatleri civarını ve sonrasını kullanabiliriz. Uzun dönemli Uranüs-Neptün altmışlığının olumlu etkileri bugünden itibaren çok etkili olacak. Hayal gücü ve vizyon genişletme zamanı!

29 Ağustos Cuma gününün büyük çoğunluğunda olumlu bir enerji akışı devrede olacak. Bir şeyleri genişletmek, büyütmek için çok uygun bir zaman diliminde olacağız. Maddi ve manevi açıdan daha güzel destekler alacağımız bugünü iyi kullanalım! Olumlu enerjiler özel ve sosyal ilişkileri ve iş birliğini destekliyor.

30 Ağustos Cumartesi sabahının erken saatlerinde sinirler gergin olabilir. Sözlerimize dikkat edelim. Bir şeyler boşlukta ve kararsız da kalabilir. Akşam saatlerinde sosyal ilişkilerde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Ama plan ve programlarda bazı beklenmedik değişiklikler de olası. Farkında ve esnek olalım!

31 Ağustos Pazar gününe latif ve iyicil etkilerle başlıyoruz. Sabahın erken saatleri ilişkiler, kişisel bakım ve güzelleştirmeye yönelik işler için gayet uygun gözüküyor. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise enerji akışı dengesizleşiyor. Farkında olalım. Gün geneli sözlerle şifa vermek, başkalarını motive etmek, destekleyici konuşmalar yapmak, zihinsel ve entelektüel çalışmalar açısından verimli gözüküyor. Kullanabiliriz.