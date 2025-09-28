Olimpiyat Stadı'ndaki 7 gollü maçı kazanan Trabzonspor iyi futbol oynamanın ötesinde iyi futbolcu kazanımları ile dikkat çekti. Onuachu'yu zaten bilinen olarak sayarsak Karagümrük'e karşı sahanın yıldızı Oulai oldu...

Oulai'nin oyun görüşü ve temposu da Trabzonspor'un mevcut orta sahalarının çok üzerinde. Hem toplu, hem topsuz oyunda bir takımın ihtiyaç duyabileceği her meziyete sahip. Gerçek bir 8 numara için baskı zamanlaması kusursuz, topla ilişkisi çok iyi ve ayakları temiz.



Yaşına göre müthiş bir saha olgunluğu var. Bu potansiyele yatırım yapmak an itibariyle çok akıllıca gözüküyor Trabzonspor için... Ancak şunu eklemekte fayda var; Batista Mendy de ilk maçında aynı etkiyi yaratmıştı geldiğinde. Daha sonra giderek silik bir profile dönüştü. Şimdi karşımızda ondan daha genç ve istekli bir Oulai var. Bu oyuna devam edip fizik gücünü artırabilirse net olarak ligin yeni Torreira'sı olabilir.

'Yetenek bulmak zorunda' olan Anadolu takımlarının içerisinde piyasaya bu strateji ile çıkmış Trabzonspor, birden fazla başarı yakalamış olabilir. İlk maçlardan bunu söylemek doğru olmaz ama görünen o.

Augusto, Pina ve Oulai şimdiye kadar beklentinin üzerinde çıkan 3 isim. Yaşları 21, 22 ve 19. Planlama hem sahada hem de kağıt üzerinde doğru gibi görünüyor.

Bu genç kadroda diğer parçaları çalıştırmak ve işleyen bir takım yaratma konusunda da Fatih Tekke ismi de büyük potansiyel. İlk 7 hafta itibariyle benim gördüğüm; takımdaşlık olgusu oturmuş, çok çalışan, birlikte hareket eden ve en önemlisi oyununu geliştiren bir ekip var. Galatasaray'ın son yıllarda kaymağını yediği, diğer takımlardan farklı olduğu şey kadro kalitesinden ziyade kurulan aile bağıydı. Birliktelik yaratmadan başarılı olma şansın çok çok az. Trabzonspor'un bu anlamda çok pozitif sinyalleri var.



Trabzonspor'da bu birlikteliğe liderlik eden isim an itibariyle Paul Onuachu. Yıllarını vermiş gibi bir duruşu var sahada. Her anlamda lider. Skor katkısı, yaptığı işler, sahiplenişi... Ligin aktif olarak en çok korkulan ismi. Fiziken zaten çok ikonik bir oyuncu olan Onuachu, yetmezmiş gibi bir de attığı gollerle ikonikleşiyor. Taraflı tarafsız ligde herkesin izlemekten keyif aldığı çok renkli bir golcü.

Fatih Tekke 14 puandan daha iyisini yapabilirdi. Tartışılan bazı maçlar var. Puan kayıpları normal olmayan maçlar. Hakemin çok ön plana çıktığı maçlar var. Her şey normal seyrinde devam etseydi en kötü ihtimalle 17 puanı vardı bugün. Hakkını teslim etmek lazım. Bu kadro seviyesiyle çok başka bir hikaye yazmaya doğru sağlam adımlarla gidiyor.