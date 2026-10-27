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TMSF’nin fon vurgununda elde edilen haksız kazancın iadesi için açtığı hesaba 25 kişi ödeme yaptı.

Hesapta 10.3 milyar TL toplandığı ifade ediliyor.

Muhalefetin Tövbe Hesabı adını verdiği gönüllü iade işlemi için başvuranlar arasında Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel de var.

Özel, fon vurgununun siyasi ayağındaki en kritik isim.

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yakın olduğu biliniyor.

AK Partili kaynaklar Kaya’nın itirazlara rağmen Özel’i yardımcısı olarak görevlendirdiğini söylüyor. Özel’in bağlantıları sayesinde AK Parti’nin Sapanca’daki istişare kampına girdiği, Erdoğan’la görüşüp fotoğraf çektirdiği belirtiliyor.

Özel, 1 Ekim’den beri Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

‘Tedbiri kaldırın, ödeyeyim’

Özel, 22 Ekim’de avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.

Duyduğuma göre dilekçede Özel’in mal varlığı ve banka hesapları üzerinde bazı tedbirlerin olduğu kaydediliyor. Gönüllü iade gerçekleştirmek istediği ve ödeme talimatının TMSF’ye sunulduğu anlatılıyor.

Ancak Özel’in hesapları ve mal varlığı üzerindeki tedbirlerin, iade talimatının yerine getirilmesine engel oluşturduğu savunuluyor.

Tedbirlerin kaldırılması, banka ve finans kuruluşlarına bildirimlerin yapılması ve ödeme talimatının işleme alınması isteniyor.

İadeler soruşturmayı kapatmaz

Özel, ‘Tövbe Hesabı’na para yatırınca kurtulur mu?

Adalet Bakanı Akıl Gürlek, “Hayır” diyor.

Gürlek, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Gönüllü iade yapılması tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez. İlgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir.”

Ödeme yapılmadı

Dün Özel’in avukatı Mesut Sinan Çolak’ı aradım.

Çolak, henüz tedbirlerin kaldırılmadığını ve ödeme yapılmadığını söyledi.

Çolak’a “Ne kadar ödemeyi düşünüyorsunuz?” diye sordum.

Sorumu yanıtsız bıraktı.

“Türkiye Sigorta’nın 20 milyarı Tera’da battı”

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in eski Genel Müdürü Taha Çakmak, Özel Kalemi Fatih Uğur ve Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer fon soruşturmasında tutuklandı.

Tutuklamaya sevk yazısında Çakmak’a iki suçlama yöneltiliyor.

Birincisi, Grain Türk hissesiyle vurgun.

Çakmak, Türkiye Sigorta’nın mevduatını fona yatırma karşılığında Tera’nın Grain Türk hissesi alması şartı koşmuş.

Tera’nın satın almasıyla hisseler yükseliyor. Çakmak, elindeki Grain Türk hisseleri Tera’ya satıp milyonları vuruyor.

İkinci suçlama bir ifadede dile getiriliyor.

Çakmak’ın Türkiye Sigorta mevduatını Tera’nın TLY fonunda değerlendirme karşılığında elden 1 milyon Dolar aldığı öne sürülüyor.

15-20 milyar

Bana ulaşan Türkiye Sigorta’nın bir çalışanı, Çakmak’ın Tera’da batırdığı tutarın 15-20 milyar TL olduğunu ileri sürüyor.

İddiaya göre Çakmak, kurum mevduatıyla devlet tahvili satın aldı.

Tahvilleri fon karşılığında Tera’ya devretti.

Kaynağım şu iddialarda bulunuyor:

“Nakit aktarımı gerçekleşmediği için işlemler bilançoda görünmüyor. Çakmak’ın hiçbir yerde imzası yok. Telefonla talimat veriyor, Gürol Sami Özer ve ekibi hallediyordu.”

Türkiye Sigorta bilançosunun hala açıklanmadığına dikkat çekerek, şöyle devam ediyor:

“Bilançoda üstünü kapattılar. Ama fon patladı. Menkul kıymetlerin nerede olduğunu göstermek gerek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu müdahil oldu. Nasıl, nerede, ne göstereceklerini bilemiyorlar. Kurumsal bir şirkette bilançonun daha önce ilan edilen tarihte çıkması gerekiyordu. Sürekli erteleniyor.”

Rota: Çok cesur bir işlem

Bu iddiayı Yeni Parti Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi Kerim Rota’ya sordum.

“Mümkün mü?” dedim.

Rota, Türkiye Sigorta’nın devlet tahvili verip karşılığında Tera tahvili almış olabileceğini kaydediyor. “Çok cesur bir işlem. Daha önce duymamıştım. Sigorta şirketleri bu şekilde menkul reposu yapmaz” diyor.

Akay’ın iddiaları

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise Türkiye Sigorta’nın 35 milyar 23 milyon 172 bin TL’sinin fonlarda değerlendirildiğini belirtiyor. Ayrıca 16 milyar 729 milyonun batık fonlara yatırılıp yatırılmadığını soruyor.

Akay’a göre toplam kayıp 51 milyar 752 milyon TL’yi buluyor.

Türkiye Sigorta’yı yöneten Varlık Fonu’ndan çıt çıkmıyor.

Türkiye Sigorta, neden bilançosunu açıklamıyor?

Çakmak, kaç milyarı Tera’da ve diğer portföy şirketlerinin fonlarında batırdı?

Bu zararı kim karşılayacak?

Varlık Fonu mu?