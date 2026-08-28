YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kocaeli’nin Gebze, Karamürsel, Derince ilçelerinden sonra İzmit’e gelecek. İzmit’e gelecek ama onu karşılaması gereken Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Temmuz 2026 tarihinden bu yana Silivri Marmara Cezaevi’nde. 11 Ağustos 2023’te bu köşede belgelerle yazmıştım. AKP’li milletvekilinin gelininin sahte çıktı belgesiyle AKP’li Belediye Başkanı döneminde işe alındığını belirtmiş, Kaplan’ın hem mezun olduğu öne sürülen Gazi Üniversitesi, hem bütün kayıtların tutulduğu Yükseköğretim Kurulu’na ayrı ayrı yazı gönderip, adını belirttiği belediye çalışanının üniversite mezunu olup olmadığını sordu. Gelen iki ayrı resmi yazıda da, böyle bir öğrencinin Türkiye’de hiçbir üniversitede kaydının bile bulunmadığını bildirdi. İşte, Fatma Hanım burada hedef oldu. Bitmedi, belediyenin bütün araçları, iş makinaları, kamyonları kiralıktı. Fatma Hanım, kiralama işini kaldırıp kendisi araç ve iş makinaları parkını kurmak istedi. AKP’nin engeliyle karşılaştı. Meclis üyelerini afişlerle halka şikayet etti. Daha sonra meclis alım onayı verdi. Şimdi, belediyenin 400’e yakın aracının üzerinde “İzmit Halkının öz malıdır” yazılı. Yani, kira vermeyerek belediye araç sahibi oldu ve büyük bir yükten kurtuldu. Fatma Hanım daha çok hedef oldu. 3 KİLOGRAM ALTIN İDDİASI Fatma Hanım tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. İzmit Belediye Meclisi Başkan vekilliğine Lütfü Obuz’u seçti. İlginçtir, bu süreçte Fatma Hanım’ı eleştirenlerin başında eski CHP Milletvekili ve Belediye Başkanı Sefa Sirmen geldi. Eski başkanın tutumu, İzmit halkını üzdü. Hürriyet’in avukatı, dosyadaki anlatımların önemli bölümünün doğrudan görgüye değil, duyuma dayandığını belirterek tutuklama kararına itiraz etti ama sonuç yok. Soruşturma konusu bazı belediye işlemleri daha önce müfettiş incelemelerinden geçmiş; birçok konuda soruşturma izni verilmemiş, bazı izin kararları da Danıştay tarafından kaldırılmıştı. İtirafçı Turgut Koç, araç kiralama ihalesiyle bağlantılı olarak Fatma Kaplan Hürriyet’e Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akmeşe bölümünde gece saatlerinde yaklaşık üç kilogram altını borç olarak verdiğini öne sürdü. Bu anlatım soruşturma dosyasındaki bir beyana dayanıyor; henüz yargı kararıyla doğrulanmış bir olgu değil. KAMERADAKİ SİYAH ÇANTA Kaplan’ın avukatının üzerinde durduğu temel konu, bu iddianın teknik kayıtlarla araştırılabilecek olmasıdır. İddia edilen tarih ve saatte tarafların baz istasyonu konumları, otoyol geçiş kayıtları, kamera görüntüleri, altının satın alma belgeleri ve ödeme hareketleri ortaya konulması oldu. Fatma Hanım, bu kayıtlar açıklanmadan gece yarısı otoyolda senetsiz ve güvencesiz biçimde üç kilogram altın verildiği anlatımının kesin gerçek gibi sunulmasına itiraz ediyor. Bazı gazete ve televizyonlarda, elinde siyah çantayla başkanlık makamına giren kişi “rüşvet getiren iş insanı” izlenimiyle gösterildi. Daha sonra görüntüdeki kişinin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Nihat Topgül olduğu ve görevi kapsamında resmî evrak taşıdığı, görüntüde bulunan diğer kişilerin de belediye çalışanları olduğu anlaşıldı. Bu görüntülerde çantanın açıldığı, içinde para bulunduğu veya herhangi bir para tesliminin gerçekleştiği görülmüyor. Avukatına göre rutin belediye iş akışının bağlamından koparılarak rüşvet görüntüsü gibi sunulması, soruşturma devam ederken kamuoyunda suçluluk algısı oluşturdu. “GİZLİ ODA” İDDİASI Tanık anlatımlarında Fatma Kaplan Hürriyet’in hediyelerini sakladığı özel ve gizli bir oda bulunduğu ileri sürüldü. Belediye tarafından kamuoyuna gösterilen alanın ise makam odasının arkasında yer alan çalışma, dosya ve depo bölümü olduğu açıklandı. Hangi belediyenin ya da üst düzey bürokratın böyle odası yok? Başkan Vekili Muhammet Ertürk, bu alanın Fatma Kaplan Hürriyet döneminde oluşturulmadığını ve önceki belediye başkanları döneminden beri kullanıldığını söyledi. Yıllardır var olan bir makam bölümünün “gizli oda” olarak sunulmasıyla, olağan bir idari alan suç unsuruymuş gibi gösterildi. ROLEX SAAT İDDİASI Başkan Fatma Hanım’ın eşi Murat Hürriyet’e rüşvet olarak Rolex marka saat verildiği öne sürüldü. İddiayı aktaran eski Özel Kalem Müdürü’nün saatin teslimini doğrudan görmediği, bu bilgiyi çevresinden duyduğunu söyledi. Fatma Kaplan Hürriyet’in hesabından yapılan açıklamada ise evdeki adli aramada iddiaya konu Rolex saatin bulunmadığı ve saatin varlığını gösteren somut bir belgenin kamuoyuna sunulmadığı belirtildi. Avukat, saatin faturası, seri numarası, satın alma kaydı, fotoğrafı veya teslim görüntüsü bulunmadan bu iddianın kesinleşmiş gibi gösterilmesine itiraz etti. ŞOFÖR: PARA OLDUĞUNU HİSSETTİM Fatma Hanım’ın önceki makam şoförü Hüseyin Ergül, taşıdığı kapalı poşete dokunduğunda içinde para olduğunu “hissettiğini” öne sürdü. İfadede poşetin açıldığı, paranın görüldüğü, sayıldığı veya miktarı belirtilmiyor. Burada kamuoyunda karıştırılan iki kişi bulunuyor. Para iddiasının sahibi eski şoför Hüseyin Ergül. Tutuklanan makam şoförü İrfan Can ise farklı bir kişi. Savunma, mevcut şoförün göreve başlamasından önceki olaylarla hangi somut delil üzerinden ilişkilendirildiğinin açıklanması gerektiğini belirtiliyor. SÜNNET DÜĞÜNÜ İDDİASI Fatma Kaplan Hürriyet’in oğlunun sünnet düğününün yasa dışı paraları meşrulaştırmak amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü. Buna karşılık düğünden önce yayımlanan haberlerde, davetiyelerde Tohum Otizm Vakfı logosunun bulunduğu ve davetliler adına vakfa bağış yapıldığı bilgisi yer alıyor. Bu belge düğünde hiçbir hediye veya takı verilmediğini tek başına kanıtlamaz. Ancak düğünün baştan itibaren para toplama ve yasa dışı geliri meşrulaştırma amacıyla düzenlendiği iddiasını sorgulatan önemli bir unsur. YAŞAM BİÇİMİ VE MAL VARLIĞI Soruşturma dosyasında milyonlarca lira, külçe altın ve lüks saat iddiaları yer alırken, avukatı bu anlatımın Fatma Kaplan Hürriyet’in görünen yaşamı ve mal varlığıyla örtüşmediğini belirtti. Hürriyet, Mart 2026’da kullandığı aracın belediye makam aracı olmadığını, 2013 model şahsi aracı olduğunu belgelerle açıklamıştı. (Şimdi de CHP plakalı araç satışa çıkarıldı.) Mütevazı yaşamak veya eski bir araç kullanmak hukuken suçsuzluk delili değil. Ancak büyük miktarda servet elde edildiği ileri sürülüyorsa bunun banka hesaplarında, tapu kayıtlarında, şirketlerde, araçlarda veya harcamalarda somut bir izinin gösterilmesi gerekir. Savunmanın temel sorusu şu: İddia edilen büyük para trafiğinin mal varlığındaki karşılığı nerededir? Fatma Kaplan Hürriyet, şu zor günleri ailece yaşarken, en yakını olarak bildiği bazı kişilerin düşmanlıkları da ortaya çıktı. Üzücü olan da bu.