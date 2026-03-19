Sevgili okurlarım, ABD Başkanı Trump’tan dün aldığım mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kibarlığı için kendisine teşekkür ederim. İlginç bir mektup!

Tercümesi şöyle:

His Excellency

Emin Colaşan

Sözcü Newspaper, Ankara

Dear Mr. Colaşan

“Sayın Bay Çölaşan, gazetende bana hitap eden sorumsuz ve hakaret dolu yazılarını okuyorum.

Bundan vazgeç.

Sizin oradaki Recep Tayyip’e de aynen yazmıştım ‘kabadayılık etme, aptal olma’ diye. Bunun ne demek olduğunu sen iyi bilirsin.

Yazılarında benden söz ederken kullandığın bazı hakaretler var ki, zamanı gelince onları sana aynen yediririm.

Seni severim, yazılarını fırsat buldukça bizim Beyaz Saray’da okurum. Ancak benden söz ederken bundan sonra dikkatli olmanı rica ederim.

Unutma, sizde olduğu gibi bizde de ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu vardır ve karşılığında hapis cezası yer almaktadır. Gerekirse hakkında bu konuda davalar açıp seni içeri tıktırırım. Benim için kolay bir iştir ama bunu yapmıyorum.

Niçin, çünkü sen uzaklarda yaşıyorsun. İstesem seni de Venezuela Devlet Başkanı Maduro gibi paketleyip ABD’ye kaçırtır ve hesabını burada sordururum. Bu işi ben yapmazsam Netenyahu devreye girip MOSSAD’a yaptırır. Bir sabah uyandığında bir bakarsın ki bizim kodeste, hücrede yatıyorsun.

★★★

Evet Bay Çölaşan, bana hitaben yazdığın mektupları Sözcü isimli Türk gazetesinden okuyorum.

Benden söz ederken “O herif bir manyaktır” falan diyorsun.

Sapık olduğumu, ruh hastası olduğumu söylüyorsun.

Dünyanın başına bela olduğumu, kanarya sarısı boyalı saçlarımla İsrail’in emrine girdiğimi, dünyanın başına bela kesildiğimi iddia ediyorsun...

Ve daha neler neler!

Yok efendim ben şımarıkmışım da, çağımızda benden daha eğlenceli bir hokkabaz yokmuş da, bütün dünyayı karıştırıyormuşum da, açgözlü bir ruh hastasıymışım da, bütün dünyanın başına bela kesilen bir şaklabanmışım da falan filan...

Yeter artık, ben bu kadarını kabul edemem.

Örneğin senin memlekette dostum Recep Tayyip var. Ben ona da “Aptal olma, kabadayılık yapma” diye mektup göndermiştim. Sesini bile çıkarmadı. Efendilik işte budur, senin gibi cazgırlık yapmak değil. Benimle ilgili olarak 13 Mart 2026 tarihli son yazının sonunda ise bir anda kibarlaşıp alttan alıyor ve “Değerli hemşehrim biraz zamanını aldım, kusura bakma” diyorsun.

Nereden hemşehri olduğumuzu bilmiyorum ama neyse işte!

Son cümlende ise “Haydi bana eyvallah” demiş ve imzanı “TC vatandaşı Emin” diye atmışsın.

★★★

Şimdi ben de sana gönderdiğim bu mektubun altına kapı gibi imzamı atıyorum. Al sana imza!

Zamanında Recep Tayyip’e gönderdiğim mektupta kullanmış olduğum cümleleri sana da aynen yazıyor ve son defa uyarıyorum.

Kabadayı olma. (Don’t be a tough guy.) Aptal olma! (Don’t be a fool.)

Seni daha sonra arayacağım.”

★★★

Sevgili okurlarım, ben kendisini çok severim ama Trump aramadı!

Neyse ki, elimde yapay zeka tarafından kaleme alınmış olan bu mektup var. Adına yapay zeka denilen bu nesne artık her işe yarıyor, hatta sahte mektuplar yazmaya bile!..

Ararsa dostum Trump’a saygılarımı sunarım!

Haydi Trump, bastır Trump!