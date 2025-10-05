Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geniş bir kadro ile yaptığı ABD gezisini ilgiyle izledim. Ne kadar kızarsak kızalım, ABD’nin halen dünyanın en güçlü devleti olduğu da bir gerçek. Onunla iyi geçinmek zorundayız. Gücün biri “yapıcı” diğeri “yıkıcı” olmak üzere iki türü vardır. ABD’de ikisi de bulunur. Mesela ABD, petrol ve doğalgaz ihtiyacını klasik yöntemlerle yerli kaynaklarından karşılamayınca enerjide dışa bağımlı hale gelmişti. Bilim adamları ve mühendisleri “kaya çatlatma” teknolojisi geliştirerek Amerika’yı hem petrolde hem de doğalgazda dışa bağımlı olmaktan kurtarıp “net ihracatçı” yaptı. Şimdi biz de onlardan bu teknolojiyi alarak petrol çıkarmada bir sıçrama yapmayı planlıyoruz. Gelelim yıkıcı gücüne: ABD, onu “büyük şeytan” ilan eden İran İslam Cumhuriyeti’nin atom bombası yapmasını engellemek istiyor. Bunu gerçekleştirmek için 11.000 km öteden dev uçaklar kaldırıp İran’ın yer altında inşa ettiği nükleer tesislerini bombaladı. Kimsenin gıkı çıkmadı. İran madara oldu. Çaresiz mollalar Tahran meydanlarda toplanıp intikam naraları attı. Kısa sürede onlar da acı gerçeği kabullenip suspus oldu.

ABD RUSYA SAVAŞI

Ukrayna’daki savaş aslında bir Amerika-Rusya harbidir. Ukrayna, asırlardır Rusya’nın adeta “mütemmim cüzü” yani tamamlayıcı parçasıdır. Anadilleri aşağı yukarı aynıdır. Putin’in adı “Vladimir”, Zelenski’ninki “Volodimir”dir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra komünist ideolojinin yarattığı devrimci ruhla, Rusya hızla toparlandı ve etrafa yayıldı. Ancak komünizm “bilimsel” değildi. Yani doğa yasalarına aykırı, yapay bir düzenlemeydi. Üstelik Batı medeniyeti Rus medeniyetinden ileriydi. Neticede Rusya ve müttefikleri teknolojide ve iktisadiyatta kapitalist Batı’nın çok gerisine düştü. SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) 1991’de dağıldı. Tarih bitti dendi. ABD şımardı. Ama bu süreçte Rusya’da bir rönesans gerçekleşti. Ekonomisi, doğalgazı ve tabii kaynakları sayesinde Avrupa ile bütünleşti. ABD’ye tekrar kafa tutacak hale geldi. Japonya-Çin-Kore zaten uçuşa geçmişti. ABD bu gidişatı tersine çevirmek için Rusya ile AB’nin arasındaki “enerji bağını” koparmaya karar verdi. Ukrayna’yı baştan çıkardı. Trump’ın, Erdoğan’a “Doğalgazı Rusya’dan alma ABD’den al” demesi Rusya’ya karşı yürüttüğü ekonomik savaşın bir parçasıdır.

ABD GAZI 630 RUS GAZI 290 DOLAR MI?

ABD ve Rus gazlarının fiyatını öğreneceğim ümidiyle Mehmet A. Ersoy’un, Enerji Bakanı Dr. Alpaslan Bayraktar’la yaptığı söyleyişi dikkatle izledim. Ersoy’un “fiyatları söyleyin” ricalarına rağmen Bakan, “söylenen rakamlar yanlış ama gerçeğini söylemem doğru olmaz” diyerek fiyatları söylemedi. Halka, doğruyu öğrenme hakkını çok gördü. Cevaplamayacağını bildiğim halde benim de Bakan Bayraktar’a birkaç sorum var: Türkiye yılda 55 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor dediniz. Karadeniz gazı bunun %3’ünü karşılıyor deniyor. Bu bilgi doğru mu? Başkanlığımızın müjdelediği 1 trilyon dolarlık gaza ne oldu? Rusya, Azerbaycan, Cezayir, İran ve Amerikan doğalgazlarının eşdeğer fiyatlarını dolarla olmazsa da “endeks” olarak söyleyebilir misiniz? Hepsinden daha önemli son iki soru: 1. Bugüne kadar doğalgaz projelerine “yatırım ve cari giderler olarak her şey dahil” kaç milyar dolar harcandı? 2. Karadeniz gazının metreküp maliyeti nedir? Bu maliyetin içindeki ithal girdi kaç dolardır?

SON SÖZ: Doğru ortaya çıkmazsa, meydan yanlışa kalır.