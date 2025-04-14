Biri şampiyonluğa oynuyor diğeri düşmemeye. Çok daha farklı bir mücadele olması gerekir maalesef hikaye. Türkiye’de maçlar takım oyunu olarak oynanmıyor, şahsi becerilerle neticeler sağlanıyor.

İşte dün akşam Talisca. Attığı frikik golü. Sivas’ın Efkan’la attığı çok güzel vuruş golü. Hazırlanış, indirme, bindirme, verkaç hiçbir şey yok. Hani öyle maçlar oynanıyor ki bazı cümleler kullansam aralarına isim değişiklikleri yapsam çoğu maç aynı. Hiç yazdırmaya gerek yok. Ondan sonra Türkiye’de futbol oynanıyor diyoruz. Ama bence biraz haksızlık yapıyoruz. Neden? Beşiktaş Divan Kurulu’nda Divan Kurulu Başkanı, eski Başkan’a yumruk atıyor, çarşı karışıyor.

Düşünün divan toplantısı bu. Bunların olduğu bir ülkede diyoruz ki güzel futbol oynansın. Hadi canım sen de! Neden bahsediyorsunuz? Fenerbahçe çok ağır oynuyor çok yan top yapıyor, rakip de kapanmaya fırsat buluyor. Çünkü hücumcuları boş alan açmıyorlar, deplase olmuyorlar, çapraz yalancı koşular atmıyorlar.

Rakibin kucağında gömülüyorlar. Düşünün Tadic tarzında bir oyuncunun attığı gol ve asist sayısının Avrupa’da üst düzey bir ligde bu rakamlara ulaşma şansı var mı? Kesinlikle yok. Ancak Türkiye’deki futbol ikliminde olur. Fenerbahçe’de şöyle bir gerçek var.

Eğer Talisca oynuyorsa, Talisca’yı çıkarmam. Ne zaman çıkarırım, elini kaldırıp beni oyundan al derse. Çünkü adam rakip için çok tehlikeli işler yapıyor. Haliyle rakip defansı tedirgin ediyor. Hakem Yasin Kol’u zorlayacak hiçbir pozisyon olmadı. Çok rahat maçını yönetti. Kırmızı kart kararı doğruydu. Hem de iyi yakaladı. Neden? Bu tip pozisyonlarda hakemler hemen karar vermekten kaçınıyorlar, işi VAR’a bırakıyorlar. Ama Yasin Kol, pozisyon yaşanır yaşanmaz düdüğü çaldı ve kırmızıyı verdi.

Zaten böyle olunca da futbolcuların itiraz şansını da ortadan kaldırıyorsun. Bir düşünsen sonra karar versen beş kişi tepene biner. Ama böyle cart diye çalınca kimse bir şey yapamaz. Bakınız kar yağacak dediler, soğuk dediler ki Sivas’a iki gün önce epey kar yağdı. Gerekli önlemler alınınca maç da tıkır tıkır oynandı. Vazifesini yapanları tebrik etmek lazım.