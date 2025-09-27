Romario gol atarken estetiğini konuşturan ve sanat içeren vuruşlarla topu ağlara gönderen unutulmaz bir Brezilyalıydı.

Futbolun aynı güzelliğini dün akşam bir Arjantinli olan Icardi bizlere gösterdi. Singo’nun mükemmel hareketi ile hazırladığı pozisyonu çok klas ve estetik bir vuruşla ağlara göndermişti. Gol olana kadar Galatasaray’ın oyunda büyük bir üstünlüğü yoktu.

Alanyaspor topu rakibine bırakıyor ve kaptığı toplarla ani atak deniyordu. İlk devre ön alanda pres yapamayan bir Galatasaray izledik. Hatta bazı anlarda orta alanda büyük boşluklar oluştu. Sane ve Icardi baskı yapmayı sevmeyen oyuncular ama Sane oyun içinde etkili olabilecek bir oyun sergile yemedi.

Sara durgundu ve tüm yük Torreira’nın sırtına binmişti yine. Eren topla fazla riske girmemeli. Kaybettiği bir top yüzünden takımı gol yemeye çok yaklaştı. Lemina ikinci yarıda oyundaydı. Torreira herhalde yaşadığı sakatlık yüzünden çıktı, yoksa onu çıkarmanın bir mantığı olamaz.

İkinci yarı tempo yerlerdeydi. Futbol keyfi yoktu. Alanyaspor, Galatasaray’ın verimsiz oyunundan cesaretlenip, arayışlarını artırdı. Uğurcan’ın önlediği tehlikeler maça damga vurmuştu. Liverpool maçı akıllarda çoktan yer etmişti sanki. Yine de bu kadar durgun bir Galatasaray olmamalı sahada. Barış Alper yine vasattı. Osimhen son dakikalarda oyuna girdi ve bir şey yapamadı. Galatasaray adına oyun hiç iyi değildi. Son dakikada Uğurcan ve direkt Alanyaspor’u durdurmasa galibiyet serisi sona erecekti.