Sevgili okurlarım, Tayyipgiller iktidarının hepimizin üzerinden oynadığı büyük oyunu ve kurulan tezgâhları uzun bir süreden beri zaten izliyorduk. İlk işaret fişeğini İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayarak attılar... Çünkü İmamoğlu haddini aşmıştı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni AKP’nin elinden almış ve iktidar partisini ‘aciz’ duruma düşürmüştü. Tayyipgiller bu hezimeti hiçbir zaman unutmadı çünkü orası AKP’nin para basan makinesiydi. En büyük gelir kaynağını yitiren iktidar adeta çıldıracak duruma düşmüştü. Sonrasını hepimiz biliyoruz ve olana bitine hep birlikte tanık olduk. Büyükşehir’i ele geçirmek için ellerinde bir çare vardı. Ellerindeki yargı gücünü kullanmak... Üstelik İmamoğlu ilk seçimde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Bunu da engellemek gerekiyordu ve yaptılar. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra sıra geliyordu ne pahasına olursa olsun CHP’yi bölmeye. Bu iş için yine ellerindeki yargıyı kullanmaları gerekiyordu ve sonuna kadar kullandılar. Size şunu açıkça söylüyorum, beklenmedik gelişmeler ve mucizeler olmadığı takdirde bunlar İmamoğlu’nu ölünceye kadar hapiste tutacak. Bunu söylemek belki yanlıştır ama Allah’ın bildiğini kuldan saklamayalım. ★★★ Bu aşamaya elbette kolay gelmediler. Koskoca bir partiyi bölüp parçalamak ve kendisine yapıştırmak elbette zor iştir. Bunu başarmak için (!) topluma korku salmaları gerektiğine karar verdiler ve CHP’li belediyeleri bir sürü gerekçeler ve bahaneler bularak ‘temizlemeye’ başladılar. Hak, hukuk, adalet gibi kavramlar onları hiç mi hiç ırgalamıyordu. Saray ve Recep Tayyip’in de büyük çabalarıyla aldılar ellerine baltaları ve CHP’yi doğramaya giriştiler. CHP’de ne kadar korkak, dönek ve omurgasız varsa onları çeşitli yollarla ikna edip istifa etmelerini, saf değiştirmelerini sağladılar. Bazıları tehdit edildi, bazılarına kendileri ve yakınları üzerinden şantaj yapıldı. Korkutuldular ve onlara AKP rozetini taktırdılar. Bu gibi zavallılara verilen mesaj hep aynıydı: “Ya rozet ya kelepçe. Tercih senindir.” Onurlu insanlar bu öneriyi ellerinin tersiyle ittiler ve çoğu tutuklandı. Sonuçta Recep Tayyip onların rozetlerini birer birer taktı! İçlerinde nice şaklabanlar nice onursuzlar vardı. İzlerken hem utandık hem de güldük! Kabul etmeyenler ise doğruca hapishaneye! ★★★ Şimdi gelelim son gelişmelere... Burada açıkça itiraf etmek gerekir, CHP’yi bölmekte epeyce mesafe aldılar. Tayyipgiller bu konuda hızlı çalıştı. Süreç neyi gerektiriyorsa o yapıldı. Bu sorunu kendi açılarından çözmek için ellerinde uygun biri olması gerekiyordu. “Bir bölen!” Başka bir deyişle o şahıs CHP’ye kayıtlı olmalı ama partiyi bölmeye, ihanet etmeye razı olmalı. Yani hedefi içeriden ele geçirecek bir Truva atı!.. İşin erbabı iyi bilir, bu gibi olaylarda Truva atları çok önemlidir! Onlar içeriye sokulur ve kaleyi içinden fetheder. Gerçi bizim iktidar kesimi böyle iyi bir at bulmuştu ama onun da yetersiz kalacağı daha ilk günden belli olmuştu. ★★★ Ben size söyleyeyim bu kumaş lime lime olmuş, bu saatten sonra yama tutmaz. İstedikleri kadar çırpınsınlar! Dün bu KK’nın ilk sıradaki tayfalarına, destekçilerine, gaz verenlerine bir kez daha baktım. Bunlar yakın geçmişte CHP’de en üst düzeyde görev yapmış olan bazı kişiler. Biri karısını sürekli dövermiş, evine ve karısına yaklaşması mahkeme kararıyla yasak! Diğeri kendisi için Bodrum’da bir villa kiralamış ama kirasını dört yıldan beri ödemiyor. Mahkeme tahliye kararı vermiş ama adam yine de ödemiyor. Üçüncüsü eski bir CHP milletvekili. Özgür Özel onun bazı isteklerini yerine getirmeyince KK’nın saflarına transfer olmuş. KK’nın yandaş ekranlardaki sesi! ★★★ Bizim gibi insanların uzun yıllardan bu yana destek verdiği CHP, dünden başlayarak işte bu gibilerin elinde. Ama işin başka bir boyutu daha var. Bu işi halk tutmadı, seçmen tutmadı. Bunlara niçin oy versin ki... Aslı varken taklidine oy vereceğine gidip ‘aslına’ yani AKP’ye verir... Çünkü bunlar AKP’nin CHP’ye soktuğu Truva atları. Başta KK olmak üzere ceplerinde başka bir kimlikle AKP’ye çalışacaklar. İktidara değil YP’ye, Yeni Parti’ye muhalefet yapacaklar. Bu konuları bundan sonra elbette işleyeceğiz. Şimdiki cılız CHP, başta Tayyipgiller olmak üzere hepsine hayırlı olsun.